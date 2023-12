Luis López anuncia dous plans para "corrixir" unha decisión "inexplicable, errónea e caprichosa"

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, compareceu este luns en rolda de prensa para dar conta dos asuntos aprobados na primeira Xunta de Goberno Provincial das dúas previstas para esta semana, na que se mobilizaron case 4 millóns de euros.

Desta cantidade, 1,7 millóns de euros foron para o convenio co Concello de Pontevedra para mellorar a mobilidade da estrada provincial EP-0002 entre O Marco-Tomeza- Figueirido. A actuación supón a construción dunha senda peonil e estará financiada na súa totalidade pola institución provincial.

Por outra banda, adxudicouse por preto de 210.000 euros a posta en marcha dunha plataforma para crear unha rede de comercio local e produtos quilómetro cero nos municipios de Arbo, Campo Lameiro, Cuntis, Forcarei, Meis, Mondariz, As Neves e Rodeiro ao amparo do programa "Dá túa man" (rural), financiado con fondos europeos.

Trátase dunha "aposta innovadora" que contribuirá a unha "mellora da produtividade" do comercio e da hostalería destes concellos, creando vínculos comerciais e estreitando e fortalecendo as relacións de subministración, segundo explicou o presidente. Ademais, mediante este sistema, configúrase unha comunidade de aprendizaxe, que permitirá compartir coñecementos e experiencias que contribúan a mellorar a produtividade, incrementar as vendas e engadir valor ao produto e servizo.

PLAN PROVINCIA COMUNITARIA

O Goberno provincial tamén deu o visto e prace ás bases do "Plan Provincia Comunitaria" dotado cun millón de euros e tamén do "Plan Máis Aqua" para apoiar as comunidades de usuarios de augas con outro millón de euros.

Luis López destacou que con estas iniciativas demostran que, a diferenza do anterior goberno presidido por Carmela Silva, "este si vai ser un goberno aliado co tecido asociativo e civil da provincia" e que "este si que cre nos colectivos veciñais".

"Durante oito anos, esta Deputación deixou sen convocar as liñas para axudar as entidades de acción comunitaria" como son os movementos veciñais ou as asociacións de mulleres rurais, "que en definitiva comparten meta coa Deputación, que é facer máis provincia" e "corrixir esa decisión, que entendemos que é inexplicable, errónea e caprichosa, foi un dos compromisos deste goberno provincial", manifestou o presidente Luis López.

"Non podemos entender nin compartir que se ignoraron de maneira sistemática as demandas por parte das asociacións", insistiu o presidente da Deputación de Pontevedra como "tampouco podemos entender nin compartir que se desprezou o papel das entidades na cohesión territorial, na sustentabilidade e no equilibrio territorial".

Luis López asegurou non entender que no anterior goberno provincial "descualificouse o papel dos movementos veciñais como grupos ao servizo doutros intereses distintos que non sexan o de mellorar a vida dos veciños".

Coa posta en marcha do Plan Provincia Comunitaria e Plan Máis Aqua, dotados con 2 millóns de euros, a primeira liña de axudas repartirá entre 6.000 e 10.000 euros a colectivos veciñais para a execución de obras nos seus locais ou a adquisición de novos equipamentos necesarios para levar a cabo o seu labor, mentres que o segundo plan repartirá a mesma cantidade entre as comunidades de usuarios de auga da provincia para mellorar o sistema de abastecemento de auga para o consumo humano.

A Deputación de Pontevedra pretende con estas axudas "mellorar a contorna do rural e de determinadas zonas urbanas, potenciar a capacidade das propias asociacións, mellorar a calidade de vida local e os equipamentos veciñais e contribuír a implantación homoxénea destas asociacións por todo o territorio", dixo Luis López.

Os interesados en participar en calquera destes dous plans dispoñerán de prazo ata o 29 de febreiro para solicitar a axuda para contar desde a publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia. As obras deberán estar finalizadas en novembro do próximo ano e a repartición de fondos farase por concorrencia competitiva.

A aprobación das bases dos plans Provincia Comunitaria e Máis Aqua supón "emendar unha inxustiza e materializar o noso compromiso co tecido asociativo da nosa provincia", concluíu Luis López.