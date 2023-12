Adxudican as obras do novo vial entre Valbón e Santo Antoniño, que empezarán en primavera

A empresa Construcións Vale S.L. será a responsable do proxecto do novo vial que unirá os núcleos de Valbón e do Santo Antoniño, en Barro, a través da ponte existente na zona traseira do tanatorio.

O Concello de Barro acaba de adxudicar a esta empresa a actuación porque foi a que presentou a mellor oferta.

As obras empezarán en primavera e consistirán na execución dun novo vial e da súa total urbanización, con servizos, alumeado e sendas peonís.

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, destaca que se trata dunha actuación "moi necesaria" e na que levan moito tempo traballando. "Con esta obra imos poder conectar estes dous núcleos, mellorando notablemente a comunicación entre estes dous núcleos e entre o núcleo urbano e o Camiño de Santiago", explica.

Ademais, esta obra vai permitir chegar co servizo de saneamento a todo o lugar de Valbón de forma inmediata, xa que se poderá conectar coa depuradora.

O proxecto conta cun orzamento de 174.986,82 euros, financiado con cargo á liña 1 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.