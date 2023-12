Apalpador, panxoliñas, xogos e moita artesanía na primeira fin de semana de actividades de Nadal

Actividade de Nadal en Pontevedra 2023 © Cristina Saiz

O espírito do Nadal xa chegou de cheo a Pontevedra e invadiu as rúas da cidade na primeira fin de semana coa programación municipal xa en marcha. Desde a inauguración da iluminación festiva na tarde do martes, a cidadanía encheu as rúas e prazas e a asistencia ás actividades programadas está a ser masiva.

Este sábado, ademais, chegou o Apalpador ás rúas do centro histórico. O espectáculo 'O Apalpador e banda do monte Furado' partiu ás seis da tarde da praza de España e percorreu varias rúas baixo a atenta mirada dos máis pequenos da casa.

Ademais, celebrouse a segunda xornada do Concerto de panxoliñas organizado pola Coordinadora de Corais no Teatro Principal.

Durante toda a fin de semana permanece aberto o Poboado de Nadal da praza da Ferraría, cun horario de 11.30 a 14.30 e de 17.00 a 21.00 horas.

Resultou moi importante a asistencia de persoas desde a súa apertura o martes, tanto para gozar da decoración festiva como para visitar as casetas do mercado de artesanía e Nadal.

Tamén está aberto o Bosque de xogos da praza de España, no que a tirolesa, a pista de xeo e o tobogán xigante foron as estrelas da programación, aínda que por momentos tan só puido funcionar a pista de xeo, ao impedir a choiva a apertura do resto de actividades.

Na fin de semana e nos festivos está aberto de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 22.00 horas.

Todas aquelas persoas que o desexen aínda están en prazo para solicitar un posto no mercado de Nadal que se instalará no Mercado de Abastos. O programa Nadal no Mercado aproveitará as casetas da primeira planta da praza para crear un mercado creativo no que se atoparán artigos singulares vencellados á economía creativa.

As persoas interesadas poderán solicitar, ademais, a concesión dun posto de comida e bebida no primeiro andar.

Este mercado está pensado tanto para público adulto como infantil e estará aberto do 27 ao 31 de decembro.