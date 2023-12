Deste tronco sairá un Apalpador de madeira, grazas á habilidade de Marcos Mariño e a súa motoserra

Marcos Mariño coa súa motoserra comeza a crear o Apalpador de madeira © Concello de Soutomaior

Este venres 8 de decembro, o escultor de Arcade, Marcos Mariño, coñecido popularmente tras triunfar no campionato internacional de talla de troncos en Alemaña, está a realizar unha exhibición coa creación da escultura con motoserra denominada 'O Apalpador en madeira'.

Durante esta xornada no Campo de San Bieito de Romariz, no Concello de Soutomaior, ofrecía sesións para que os visitantes comprobasen como executa este traballo de modelado dun tronco de árbore.

Durante o sábado continuará no mesmo lugar coa posibilidade de que as persoas interesadas miren a súa obra, entre as 11.00 e as 13.30 horas, e durante a tarde, entre as 15.00 e as 18.00 horas.

Esta actividade forma parte da programación 'O Nadal das Persoas', que promove o Concello de Soutomaior.

O sábado 16 de xaneiro, o escultor ofrecerá unha charla denominada 'O taller de Marcos Mariño', en Talo Río, en Arcade a partir das 18.30 horas. Durante esa sesión vai sortearse entre o público asistente unha peza artística.