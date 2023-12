Destinan 25.000 euros a mellorar o acceso ás vivendas en Vilanova de Tenorio

O Concello de Cerdedo-Cotobade inviste 25.000 euros nunha actuación destina a mellorar a capa de rodadura e asfaltado en quente de dous viais de acceso a vivendas en Vilanova de Tenorio.

O alcalde, Jorge Cubela, supervisou a finalización dos traballos, encamiñados a favorecer o acceso ás vivendas desta zona do municipio.

A reposición do firme fíxose ao longo dun treito duns 100 metros lineais.

Ademais de mellorar o acceso ás súas vivendas, con esta actuación corrixen problemas derivados do deterioro destes viais por mor do paso do tempo e da acción de desgaste dos elementos metereolóxicos e o seu paulatino uso a cargo dos vehículos que circulan por eles.

Tamén se aproveitou esta intervención para repoñer parte dun muro que facía falta resolver e que fora tamén demandado pola veciñanza da zona.

Jorge Cubela sinalou que este tipo de arranxos, que parecen menores, "son obras moi necesarias" para dar resposta ás necesidades dos veciños e insiste en que non esquece os compromisos adquiridos cos veciños e "a medida que podemos imos resolvendo todas estas cuestións ao longo do noso extenso e espallado territorio".