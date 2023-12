Os aspirantes á bolsa de emprego de limpeza farán a proba o día do sorteo da Lotaría de Nadal

© Teaching each other

As 120 persoas aspirantes para formar parte da bolsa de emprego para persoal de limpeza do Concello de Poio farán a proba de selección o venres 22 de decembro, ás 12.00 horas no IES de Poio.

O tribunal cualificador reunirase este luns, 11 de decembro, para determinar que tipo de exame van ter que realizar, unha información que se publicará posteriormente no taboleiro de anuncios da web municipal.

Despois de seis anos desde que se constituíu a bolsa de emprego no posto de limpeza, a lista xa non é operativa, e por iso faise necesario convocar un novo proceso selectivo que permita dar resposta ás necesidades do servizo.

O concurso-oposición inclúe unha proba e unha valoración de méritos. Segundo a puntuación obtida, os participantes formarían parte dunha lista á que se recorre para substituír baixas, incapacidades temporais ou xubilacións.

A lista estará formada por un máximo de trinta persoas. Actualmente, o persoal de limpeza traballa nas oficinas municipais, tanto na Casa do Concello, como no Pazo Besada, oficinas da Policía Local ou Casa Rosada, así como nas instalacións deportivas, nos locais culturais, no centro de saúde e nos colexios de infantil e primaria.