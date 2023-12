Parte da provincia de Pontevedra en alerta laranxa debido ás fortes choivas

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) informa de choivas fortes en boa parte da costa da Comunidade galega, que poden chegar a ser especialmente intensas co paso das horas en zonas concretas, como parte das provincias da Coruña e Pontevedra, que estarán en alerta laranxa.

Segundo a previsión, de Meteogalicia na provincia de Pontevedra os efectos deste episodio de meteoroloxía adversa deixarase sentir a partir das primeiras horas da madrugada deste xoves.

Entre as doce da próxima noite e as doce do mediodía do xoves espéranse 80 litros por metro cadrado.

Nos municipios costeiros espéranse refachos de vento de 80 quilómetros por hora e ondas de 4 a 5 metros que poden chegar a 6 metros na noite do xoves.