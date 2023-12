Este mércores Día da Constitución foron numerosos os pontevedreses que decidiron pasar a xornada festiva en Portugal o que provocou retencións quilométricas para entrar en Valença do Minho.

Desde primeira hora da mañá a intensidade circulatoria foi en aumento e sobre as 12 do mediodía o atasco xa era de varios quilómetros como reflectían as cámaras que a Dirección Xeral de Tráfico ten instaladas na estrada A-55 nos accesos á ponte internacional de Tui.

A maioría dos plans para a xornada de hoxe eran coincidentes pola mañá ir á feira tradicional dos mércores e logo comer en Portugal e xa pola tarde ir a Vigo a ver as luces, por iso espérase que a cidade olívica volva vivir un desprazamento masivo repetíndose os atascos sufridos nos últimos días.

O máis destacado foi o atasco do pasado venres, 1 de decembro, con centos de condutores atrapados nos accesos a Vigo.