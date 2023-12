O PP de Vilagarcía denuncia o mal estado do parque do Cavadelo

Parque do Cavadelo © PP de Vilagarcía

O grupo municipal do Partido Popular de Vilagarcía denuncia o mal estado do parque do Cavadelo.

Os populares aseguran que "o parque sofre unha falta de mantemento absoluta con sucidade, reixas e laxas rotas e ramas e maleza que dificultan o tránsito dos usuarios. A zona de xogos atópase nun estado moi lamentable. A pista de fútbol carece dunha portería e o skatepark está inutilizable, con ramplas rotas".

Para o PP é "vergoñoso" que o goberno local do alcalde socialista Alberto Varela teña este espazo tan importante para Vilagarcía "completamente abandonado" con "carencias impropias dun parque principal para a cidade e situado xusto en en o centro".

Desde o Partido Popular cualifican de "intolerable" esta situación e o seu portavoz, Ana Granja, considera que o goberno local "demostra a súa falta de preocupación pola mocidade e polos empresarios da zona, que sofren as consecuencias desta falta de mantemento".

Mentres tanto, Ana Granja lembra que Vilagarcía continúa a esperar polo novo skate park do Cavadelo, "un proxecto que o goberno local comezou a vender no ano 2021 e que finalizando o 2023 segue sen empezarse".

O pasado 7 de marzo, o Concello de Vilagarcía adxudicou as obras para a construción do novo saktepark no parque do Cavadelo por un importe de máis de 370.000 euros, cun prazo de execución era de 5 meses, "pero que nove meses despois continúa sen empezarse".