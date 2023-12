Muros de contención de nove metros sosterán o novo mercado de Sanxenxo

Obras de construción do novo mercado de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

A obra do novo mercado de Sanxenxo están a centrarse na construción dos muros de contención de formigón que van a nove metros de profundidade.

Unha vez concluídos, darase comezo á escavación do terreo e baleirado da parcela para iniciar a construción do paso soterrado e o aparcadoiro.

O goberno galego financia estas intervencións aportando un millón de euros e o Concello licita, executa os traballos e achega o investimento restante, algo máis de 1,3 millóns.

O obxectivo do acordo é a humanización da contorna da praza de abastos mediante o soterramento do tráfico na Rúa de Madrid e ata a súa intersección coa estrada autonómica PO-308, que une Pontevedra coa Lanzada.

O Concello convocou un concurso de ideas para a execución dunha intervención integral na que se inclúe o novo edificio do mercado e dependencias municipais.

A proposta gañadora, "Os luns ao sol", ademais deste novo equipamento municipal, ofrece solución aos problemas de circulación na zona, evitando a conxestión de tráfico e a inseguridade.

A intervención reduce o espazo urbano destinado á circulación de vehículos e prima a rexeneración de espazos públicos nos que os peóns gañen protagonismo.

As actuacións recollidas neste acordo centraranse na execución dun paso inferior para o tráfico da rúa de Madrid, desde o que se dará entrada ao aparcamento do novo edificio do mercado.

Tamén se procederá á reurbanización da Rúa de Madrid, desde a Rúa Panadeira ata o seu encontro coa glorieta de intersección da propia rúa de Madrid coa rúa Progreso.