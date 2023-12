Soutomaior aforrou no último semestre un 70% no combustible do seu parque móbil

O goberno local de Soutomaior aforrou entre xullo e decembro de 2023 case 9.000 euros en combustible dos vehículos que forman parte da frota municipal en comparación co mesmo período do ano 2022.

Mentres o ano pasado o gasto en combustible do seu parque móbil foi de 12.200 euros, este ano ese gasto reduciuse ata os 3.730 euros. Isto supón un 70% menos de gasto para as arcas municipais de Soutomaior.

O concelleiro de Facenda, Diego Moreira, explicou que a única medida adoptada por parte do goberno de Soutomaior en canto ao seu parque móbil municipal foi establecer a obrigatoriedade de que se indique a quilometraxe dos vehículos municipais na factura de cada repostaxe.

Moreira puxo de exemplo da redución do gasto en combustible o caso de Protección Civil. Segundo dixo, "entre xullo e decembro de 2023 gastáronse 337 euros, en cambio, entre xullo e decembro de 2022, o gasto en combustible foi superior aos 2.000 euros. Isto supón un gasto de máis dun 600% no segundo semestre de 2022 en comparación co segundo semestre de 2023".

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacou que "o modelo de xestión do noso goberno é eficiente e exitoso" e tamén dixo que este aforro "demostra que en Soutomaior remataron os gastos descontrolados, acabáronse os dispendios cos cartos de todos os veciños e veciñas".