A Fundación María José Jove levará o seu museo virtual a colexios de Ponte Caldelas e O Grove

Unha nena con lentes de realidade virtual © Fundación María José Jove

Os CEIP Manuel Cordo Boullosa, de Ponte Caldelas, e As Bizocas, do Grove, son dous das oito escolas seleccionadas pola Fundación María José Jove en toda Galicia para a III edición de "O MUV na escola rural": un programa co que a entidade quere fomentar a accesibilidade á cultura e, especialmente, á arte contemporánea, dos menores do rural galego.

Trátase dun programa que leva fisicamente o seu Museo Virtual (MUV) ás escolas rurais e co que contribúe a eliminar algún dos obstáculos aos que estes centros enfróntanse día a día.

Estará en cada escola 3 semanas, durante as cales alumnado e docentes poderán visitalo e implementar os recursos creados durante a formación. Para levalo a cabo, a Fundación habilitará no centro educativo un espazo con computador e lentes de realidade virtual.

O CEIP Manuel Cordo Boullosa conta con 240 alumnos e esta Fundación valorou que sexa un centro inmerso nun cambio de metodoloxía enfocada a pedagoxías máis activas. Levan a cabo distintos proxectos educativos de innovación, así como itinerarios formativos coa intención de mellorar a calidade do ensino.

Pola súa banda, o CEIP As Bizocas do Grove é unha escola cun curso de educación primaria e dous grupos heteroxéneos de educación infantil. Na súa selección, tívose en conta que se trata dunha comunidade educativa en completa sintonía coas metodoloxías activas, sendo receptivos a mellorar e ofrecer aprendizaxes que permitan ao seu alumnado o desenvolvemento óptimo das súas capacidades.