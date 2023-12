Unha borrasca moi profunda afectará ás Rías Baixas na tarde do mércores festivo

Persoa baixo a chuvia © Mónica Patxot

Galicia permanece este luns 4 de decembro na área de chuvascos con entrada de aire frío. Os ceos permanecerán parcialmente cubertos nas Rías Baixas, con precipitacións intermitentes que irán desaparecendo co avance da tarde. Existe posibilidade de neve por encima dos 1.200 metros.

As temperaturas irán en progresivo descenso situándose entre os 7 e os 14 graos. O vento soprará de oeste-noroeste con intensidade moderada na provincia de Pontevedra.

Durante o martes 5 espérase que as altas presións dominen de novo ofrecendo estabilidade. Segundo a predición do servizo de Meteogalicia espéranse néboas persistentes en puntos do interior de Galicia durante a mañá e, en xeral, presentarase tempo seco e con ceos con nubes de tipo medio e alto. As temperaturas oscilarán entre os 7 e os 13 graos, con ventos frouxos de compoñente sur.

O mércores 6, xornada festiva, a comunidade volverá situarse no límite do radio de acción dunha borrasca moi profunda localizada no Atlántico norte. A xornada será de ceo moi nubrado e choivas, máis xeneralizadas na segunda metade da xornada.

As temperaturas estableceranse entre 6 e 14 graos con ventos de compoñente sur, incrementando a súa intensidade pola mañá e sendo fortes a partir do mediodía.

A alta probabilidade de choivas manterase durante as xornadas do xoves e do venres festivo do mesmo xeito que durante a fin de semana, cun lixeiro ascenso das temperaturas nas Rías Baixas.