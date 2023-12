Percorrendo 'a cegas' as rúas de Pontevedra

Percorrido a cegas da ONCE pola cidade polo Día Internacional das Persoas con Discapacidade

Varios concelleiros do Partido Popular de Pontevedra realizaron un percorrido pola cidade xunto a persoal do Centro de Recursos Educativos da ONCE utlizando antefaces e bastóns para mostrar os obstáculos aos que se enfrontan a diario as persoas con discapacidade visual

© Cristina Saiz