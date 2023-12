Unha condutora resulta ferida nun accidente en Ribadumia

Turismo accidentado na rotonda dos Castaños, en Ribadumia © Servizo de Emerxencias

A Garda Civil de Tráfico investiga as causas dun accidente que se producía arredor das 01.00 horas deste domingo 3 de decembro no municipio de Ribadumia.

A condutora do turismo, de 44 anos, era evacuada ao Hospital do Salnés ao resultar ferida no accidente que se rexistraba na rotonda dos Castaños ao perder o control do coche e saír da vía.

O vehículo impactou contra unha sinalización da estrada.

Interviñan no lugar do suceso, o servizo de Emerxencias do Concello de Cambados, ademais dunha ambulancia do 061 e Protección Civil de Ribadumia.