Un motorista resulta ferido nun accidente na rotonda de Vilariño

Accidente cun motorista ferido na rotonda de Vilariño en Cambados © Servizo de Emerxencias

Un home resultou ferido este sábado nun accidente de circulación ocorrido na rotonda de Vilariño, en Cambados.

Trátase dun motorista de 49 anos, que foi evacuado por persoal do 061 ao Hospital do Salnés tras chocar contra un turismo.

Segundo informan os servizos de emerxencia, o home queixábase de dano cervical, torácico e lumbar, ademais de dor na cadeira.

Ademais do 061, completaron o dispositivo de emerxencia mobilizado persoal do Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados, Garda Civil de Tráfico e Policía Local de Cambados.