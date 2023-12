O tempo para a fin de semana: sábado de claros, domingo de chuvias vespertinas

Agárdanse chuvascos no inicio deste venres 1 de decembro e durante o domingo pola tarde © Mónica Patxot

Este venres 1 de decembro, Galicia continúa na área de chuvascos e con circulación do vento do norte achegando aire frío. As Rías Baixas presentarán ceos parcialmente nubrados e con choivas intermitentes. A cota de neve continuará nos 1.000 metros. As temperaturas experimentan un lixeiro descenso situándose entre os 6 e os 14 graos en Pontevedra.

O vento soprará de compoñente norte, moderado pola tarde en terra e con intervalos fortes no litoral norte de Galicia, segundo o servizo de Meteogalicia.

Durante o sábado presentarase unha xornada baixo a influencia anticiclónica. Espérase unha mañá de ceos nubrados. Durante a tarde, a tendencia será a apertura de grandes claros. As temperaturas estableceranse entre os 5 e os 13 graos. O vento soprará frouxo de dirección variable gañando compoñente sur durante a noite.

Xa o domingo 3 de decembro, unha fronte irase achegando a Galicia durante o día, afectando a toda a comunidade durante a noite do domingo ao luns. Agárdanse ceos con abundantes nubes no oeste de Galicia, con apertura de claros ocasionais no resto.

Pola tarde comezarán as choivas na fachada atlántica, estendéndose a todo o territorio galego ao longo da noite. As temperaturas continuarán entre 5 e 13 graos. Os ventos soprarán de compoñente sur, fortes no litoral e en zonas altas e moderados con intervalos fortes no resto.

A seguinte semana comezará cunha alternancia de ceos moi nubrados con momentos de nubes e claros, ocasionalmente pouco nubrados ou despexados.

As temperaturas non experimentarán grandes cambios, sendo as normais para este período do ano.