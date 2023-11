O concelleiro socialista vigués Abel Losada, novo subdelegado do Goberno en Pontevedra

O concelleiro de Estudos e Análises Económico do Concello de Vigo, Abel Losada, será o novo subdelegado do Goberno na provincia de Pontevedra.

Despois do 31 de agosto coa xubilación da anterior titular Maica Larriba, o cargo ostentábao en funcións María Isabel Alonso de Linaje Calzada.

O portavoz local do PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, felicitou a Abel Losada por este nomeamento. "Para o grupo municipal do PSdeG-PSOE é unha fantástica noticia", dixo.

Iván Puentes engadiu "é unha persoa que podemos definir claramente de pontevedrés" porque foi profesor da facultade de Ciencias Sociais e de Comunicación "e ten lazos persoais e familiares con esta cidade, na que pasa moito tempo e coñece á perfección".

O novo subdelegado provincial é ourensán e ten 59 anos. É unha persoa de confianza do alcalde de Vigo, Abel Caballero. Actualmente é concelleiro de Estudos e Análises Económico e profesor na Facultade de Económicas da Universidade de Vigo.

Membro da Comisión Executiva Nacional do PSdeG-PSOE desde outubro de 2000, foi deputado no Parlamento de Galicia (2005-2019) e director xeral do Gabinete de Presidencia da Xunta de Galicia en 2008.