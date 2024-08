Ventana indiscreta: El regreso

En éste vodevil, protagonizado durante estos días por Puigdemont, después de 7 años alejado de la "realidad catalana" por mucho que quieran confundirnos con sus historias para no dormir, no es más que una lucha por la supervivencia política y no otra cosa. Una lucha cainita evidente por el poder y el relato, descarnada, entre cuchillos dónde ERC quiere segar la hierba bajo los pies de Junts.

Política y poder en estado puro pero, con artimañas de todo tipo como venganza a la ruptura del ejecutivo catalán por parte de Junts en octubre de 2022. No se soportan entre ellos y saben que la mayoría de la sociedad catalana, salvo los hiperventilados está saturada del llamado procés y así lo han reflejado en las últimas elecciones.

Puigdemont ha jugado en los últimos años a ser el representante de la "pureza independentista". Gracias a ello y al no desgaste del poder salió reforzado y ERC recibió un varapalo en las últimas elecciones, del que intenta recuperarse, llegando a un acuerdo con el PSC que busca rentabilizar lo máximo posible, para recuperar a su electorado y volver a ser un partido de gobierno.

Es una opción de mucho riesgo tanto para el PSOE como para ERC, pero unas nuevas elecciones posiblemente dejaría a los republicanos en la irrelevancia y, Junts tendría posibilidades de competir con el PSC.

Puigdemont necesita por otra parte mantener viva la ensoñación del referéndum del 1 de octubre de 2017. De que aquello tuvo sentido, pero se ha dado de bruces con la realidad y, a mayores ahora se ve en la obligación de cumplir con su compromiso de abandonar la política si no es elegido presidente de la Generalitat.

Su carta de hace unos días publicada en las redes sociales, retrata muy bien al personaje y, su mundo paralelo: "confrontación contra un régimen demofóbico", "golpe de estado híbrido". ¿Para quién habla este hombre? Y, como colofón un ataque a línea de flotación de los republicanos: "La decisión de ERC de investir a Illa hace que mi detención sea una opción real". Es decir, son ellos los que me entregan al "enemigo".

Hoy jueves, se celebrará la sesión de investidura. Estemos atentos a la apertura del telón, contemplemos el escenario y a los protagonistas, seguro que tendremos alguna sorpresa en el guión. ¿Tendremos que cambiarle el título a éste artículo?. @novoa48