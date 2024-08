A Asociación Si, hai saída condena o crime machista cometido na Coruña

A Asociación Si, hai saída condena o crime machista cometido en A Coruña e denuncia a improcedencia do evento programado polo Ministerio de Igualdade para o vindeiro 4 de Decembro coa finalidade, din, de conmemorar a Lei de Violencia de Xénero.

Desde a Asociación Si, hai saída contra a violencia de xénero manifestamos a nosa condena polo asasinato machista cometido na Coruña na madrugada do Venres ao Sábado, no que unha muller de 74 anos foi, presuntamente, asasinada polo seu marido, que a asfixiou, e trasladamos todo o noso apoio agarimo a familia e aos seres queridos da muller falecida.

Contabilízanse así 28 mulleres asasinadas no que vai de ano, ás que hai que engadir 9 menores, ademais dos que quedaron orfos por mor da violencia machista.

E ante tal dantesco panorama, que, lonxe de mellorar, empeora de día en día, non podemos por menos que expresar a nosa máis rotunda condena e o noso total rexeitamento ao acto programado polo Ministerio de Igualdade para o vindeiro 4 de Decembro , no Museo Reina Sofía, coa finalidade de conmemorar, din, a Lei contra a Violencia de Xénero, que cumprirá 20 anos, e ao que destinará nada máis nin nada menos que 120. 000€, que, naturalmente, saen dos petos dos contribuíntes, é dicir, de todos nós.

O contrato para a celebración do mencionado acto tramitarase polo procedemento de urxencia, para resolvelo coa maior rapidez e incluirá, entre outras actividades, dúas pausas para café, e un xantar tipo cóctel no vestíbulo do museo.

Parécenos absolutamente inmoral e fóra de lugar a celebración de tal evento, en primeiro lugar, porque, entendemos, non hai absolutamente nada que celebrar.

As cifras en canto a mulleres e menores asasinados, falan por si soas e, en segundo lugar, porque, e dicímolo claramente, hai que ter moi pouca vergoña para facer tal dilapidación, cando, cada vez que unha muller é asasinada, e, en xeral, ante as evidentes eivas na protección e atención que se lles está a prestar ou, mellor deberíamos dicir, NON se lles está prestando, se alega a falta de recursos.

Un acto de tales características é, cremos, unha auténtica aldraxe a todas as vitimas de violencia de xénero, especialmente, ás que xa non están entre nós, así coma ás súas fillas e fillos, e tan só beneficiará a aqueles e aquelas que van sacar dun ou outro xeito, rendemento del, que son moitos, empezando polo propio goberno, ademais, por suposto, dunha mostra máis que evidente de como se está a frivolizar a violencia de xénero, convertindo a súa existencia nun acto social máis no que deixarse ver e do que, por suposto, sacarán beneficio, coma sempre, os elixidos e, sobre todo, as elixidas.

Asociación Si, hai saída