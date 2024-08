Madrid, Cataluña y Galicia. Números

La tendencia de Cataluña es la de ir perdiendo posiciones, no sólo en relación con la comunidad madrileña sino también con las demás, y propicia que Madrid, desde hace años, la haya sobrepasado por PIB y PIB per cápita: hoy está un 18% por encima. Cataluña aventaja a Madrid en lo peor: la DEUDA de la comunidad autónoma catalana es un 127,47% superior. Por otro lado, la ciudadanía de Galicia necesitaría incrementar un 25% nuestro PIB per cápita actual para igualar el de los ciudadanos catalanes, teniendo en cuenta que mañana es posible que sea inferior dicho porcentaje en cuanto que la renta por habitante de la ciudadanía que vive en Cataluña se deteriora año tras año. Se puede ver también cómo disminuye el número de empresas en España, tendencia continua con Deterioro Sánchez y que no lleva más que a la mediocridad económica en empleo, en servicios públicos, en salarios o en renta familiar.

¿Estructura económica de la administración que tiene cada comunidad autónoma? El sumando son los recursos detraídos de ciudadanos y empresas y, junto a esta recaudación tributaria, anotamos el sustraendo, aquello que les cuesta a los ciudadanos mantener la administración autonómica: costes de Personal + total de Compras y Servicios que se realizan para su funcionamiento: