Los Caprichos y los Desastres de Goya

Toda persona del mundo tiene que enfrentarse a esa realidad que refleja, toda persona que vive y existe en la Península Ibérica también. Quizás somos una mezcla de ambos mundos de los Caprichos y de los Desastres...

Creo que la vanguardia artística plástica, y, en cierto modo, también literaria, no empieza con el impresionismo con se indica, sino con Turner, Goya y C. D. Friedrich. Creo que los tres ponen las bases de todas las vanguardias que después se han ido desarrollando en estos dos últimos siglos: impresionismo, abstractos, simbolismos, cubismos, surrealismos, expresionismos, futurismos, etc.

Goya como Picasso o Picasso como Goya tienen varios estilos-estéticas, proteicos se dice en la crítica, desde pintura hecha para la nobleza y el rey, para poder continuar viviendo y existiendo, diríamos el trabajo oficial y remunerado anualmente, -o, como le pagarán, que desconozco, si era por meses o trimestres o por encargos-, hasta pintar para el pueblo y para las costumbres del pueblo –los tapices-, y, también, algo para la religión y la iglesia, y, una cuarta dimensión, creo que pintó-dibujó para sí mismo. Hay cuadros o dibujos, que uno se dice, está hablando y pintando y dibujando para sí mismo. O, si se quiere, para la esencialidad y la mismidad y la profundidad de cada uno de los seres humanos…

Goya, pinta-dibuja-graba, si es lo mismo, el género es lo mismo, da lo mismo, en el fondo, el género depende de las circunstancias y de los otros, pero la esencialidad es lo que es importante. Goya pinta-dibuja-graba para la profundidad esencial de lo humano, empezando por el mismo, siguiendo por los demás, empezando por los demás continuando en uno mismo. En Goya la pintura se hace metafísica secular, con temas y en temas seculares. En Goya llega a la maestría o a la genialidad, porque intenta llegar a lo profundo del ser humano, tanto individual como colectivo.

Que hiciese lo grabados, sean de una temática o serie u otra, por unas razones o por otras, es secundario. Lo importante es con lo que hace se llegue a lo profundo del ser. Hoy, que vivimos tantos estímulos y tanta cultural y tanto arte, puede suceder, que autores/as que buscan lo profundo y lo superficial del ser humano, no sean entendidos, autores/as que abran de verdad, nuevas estéticas, pasan y pasen desapercibidos sus obras, y, en la práctica, queden anulados sus trabajos en el silencio, y, apenas puedan realizar, porque no tengan mercado, ni empresas que lo representen, ni entidades que los expongan…

Goya es el silencio del ruido, y el ruido hecho silencio… Hasta Goya, y, hasta hoy, hemos pasado por miles de años de evolución pictórica y de intento de entender al ser humano con lo plástico y con las palabras y con las imágenes, desde el cerdo verrugoso de las Islas Celebes, cuarenta y cinco mil años, hasta Goya, de continúa evolución, quizás sin evolucionar, siempre haciendo lo mismo. Cambian algunos estilos, cambian algunas técnicas, pero siempre, siempre intentando pintar-dibujar-grabar la esencia y la esencialidad del ser humano. Tanto individual y colectiva.

Y, en esa esencialidad, está la fiesta y la alegría, pero también, está el sufrimiento y la tragedia. Somos y resomos en el mundo, somos mundo, estamos en el mundo, pero muchos piensan y pensamos, que no solo somos mundo, no solo somos sociedad, ni solo somos cultura, ni solo somos naturaleza, ni solo somos cuerpo, ni solo somos mente, sino que también, somos alma-espíritu inmortal.

Goya, algo de ese espíritu-alma, nos mete en dibujos, grabados, manchas de colores o pinturas. Algo de todo ello, lo inserta en el corazón de la realidad plástica. Todas las artes, las grandes artes y las pequeñas artes, buscan eso, meter la realidad, accidental y esencial en el flujo de la sangre de la civilización: sea el vestido de moda, sea un peinado, sea un diseño, sea una viñeta de humor, sea un artículo periodístico, sea una novela, sea un poema, sea un grabado o pintura o dibujo o…

Los Caprichos y los Desastres de Goya, son hechos ayer mismo, tienen la misma realidad y significado, como si hubiesen sido hechos la semana pasada. Son temas que existen en el mundo de hoy. Por eso, Goya es una personalidad genial o una genialidad en el arte plástico. Por eso, pienso que todas las vanguardias de estos dos últimos siglos, empiezan en Goya, Turner, Friedrich, y, todo lo demás, y todos los demás que hemos venido después, solo hacemos copias, con algunos cambios de esas tres grandes personalidades del arte plástico.

Bueno, es que usted ya lo entienda y ya lo comprenda, o, al menos se haga esta pregunta… Paz y bien, paz y pan y bien que tanto necesitamos…

© jmm caminero (30 julio-04 agosto 2024 cr).