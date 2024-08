Inauguración dos Xogos Olímpicos e unha falsa "última cea": un pouco de cultura clásica non fai mal a ninguén

Estou lendo na prensa (escribo isto o xoves día de agosto) que o bispo de Lugo vai facer unha misa por desagravio ó que consideran unha ofensa contra a Igrexa por parte dun das "performance" que abriron os Xogos Olímpico de París fai uns días. Cren ver nesa representación unha parodia da última cea, en concreto da representada pictóricamente por Leonardo da Vinci, e polo tanto algo ofensivo contra a Igrexa católica. Eu non vin tal inauguración pola televisión, non son aficionado a seguir tales eventos, son máis ben de pecharme na habitación escoitando a Beethoven e lendo a Friedrich Schiller. Debo recoñecer que non me gustan os espectáculos postmodernos como as "performance", ou como se chamen, non digo que haxa que prohibilas por decreto, pero sinxelamente, non as entendo, e tendemos a desprezar aquilo que non entendemos, e iso non o fago eu, faino toda a especie humana, é un comportamento atávico. Son moi clásico como para entendelo, entendo un recital poético, un concerto, unha exposición, entendo incluso que se tente conxugar un podo todo e se fago participar o espectador da obra de arte (principio da "perfomance"), pero un espectáculo como o de París, non, non o entendo.

Pero quen non entendeu tampouco foi o bispo de Lugo e todos os católicos que se consideren ofendidos, xa que, a parodia, por chamarlle dalgún xeito, non tiña nada que ver ca última cea, nen co catolicismo, nen con cristianismo en xeral, nen con Leonardo da Vinci. Non. Dende a organización de dita inauguración déronse as pertinentes explicacións cando o bulo de que era unha parodia da última cea xa circulaba polas redes e por tódolo planeta. Xa que é iso, un bulo.

Non podemos crernos o centro do mundo, sexamos cristiáns, xudeus, profesemos o Islam ou sexamos budistas ou practiquemos o credo que practiquemos. O eurocentrismo e o cristianocentrismo leva a cabo equivocadas interpretacións de feitos que nada teñen que ver con eles. E esa representación é un exemplo, non ten nada que ver co cristianismo, pero quíxose ver unha parodia dun acto transcendental do mesmo, a última cea, o intre no cal Xesús instaura a eucaristía. Trátase en realidade dunha representación pagá, creo que o Baco estaba moi claro, todo pintado de azul como o puiden ver nas fotos e imaxes nos medios de comunicación. Non é uhna parodia da última cea, o é do cadro "O festín dos deuses", de Jan Harmensz van Bijlert, cadro pintado cara o 1635 e conservado no museo Magnin de Aviñón. Na pintura, e nesa representación con persoas en París, os deuses do Olimpo celebran as vodas de Tetis e Peleo, os pais do Aquiles, onde cae a mazá da discordia das Hespérides, núcleo central da orixe da guerra de Troia, estamos ante unha parodia dun punto central da mitoloxía clásica, non do catolicismo, se hai algún ofendido deberían ser os pagás que profesen a fe nos deuses do Olimpo, se hai algún vivo entre nós, claro.

Xa en anteriores colaboraciones neste medio, deixei claro en como aprezo que na sociedade occidental pasou a ser unha sociedade cunha pel moi fina, onde todo é visto como ofensa a ideas, credos relixiosos, orientacións políticas, sexuais, etc. Unha sociedade que pasa de "0" a 100 en cuestións de segundos, onde todo semella sementado con gasoliña e que á mínima faísca xerará un incendio propio de Eróstrato, o pirónamo que incendiou o artemision de Éfeso para facerse "famoso" no 356 a.C., din que no mesme intre no cal nacía Alexandre Magno. Como vemos o afán por uns segundos de fama non é cousa da sociedade das redes sociais, con descerebrados incendiando todo con bulos, noticias falsas e prácticas as veces perxudiciais para a seguridade da propia persoa. Como soe decirse, "nada novo baixo o sol".

Como dixeron os organizadores do evento, saber un pouco de cultura clásica, non fai dano a ninguén, e eu, especialista precisamente en Historia Antiga, rubrícoo. A cultura é o mellor antídoto para o fanatismo. Se a xente tivera un mínimo de cultura clásica para non confundir a Baco con Xesús, igual o bulo non medraría coma unha bola de neve, xa que a primeira mente pensante que atopara faría de cortalumes e o lume do bulo non se propagaría máis. Por certo, as vodas de Tetis e Peleo e os Xogos Olímpicos teñen unha mesma procedencia: Grecia. Creo que iso sabémolos todos e todas.

Vista así a cousa, a pesar de que tal inauguración, que non seguín, non me gustou, que preferería por exemplo que se tivera realizado nun estadio e que non abusaran do grotesco como se fixo, creo que a intención dos organizadores non foi ofender a ningúen, pero no seu compromiso co que hoxe chamamos "woke" fixo que crearan un espectáculo que non tódolo mundo entendeu, e raro, un pouquiño raro sí que o é. Esa rareza igual provocou un rexeitamento ante unha non-comprensión, ou estamos ante outra cousa?

A pesar das explicacións dadas pola organización, a día de hoxe (escribo en xoves 1 de agosto) seguimos lendo novas de ofensas imaxinarias e misas de desagravio, algo non funciona ou algo dixo que chaman hoxe "máquina do fango" está a funcionar a todo gas en contra de toda evidencia e verdade, con claras motivacións ideolóxicas e alleas a verdade. Máis educación e menos manipulación, quaeso. Leitores e leitoras, grazas por ler ata aquí.