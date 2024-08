O cumpre de Nené

Non hai dúas sen tres, nin tres (de agosto) que Leonor, a nosa NENÉ, non cumpra anos e por máis que a parca lhe segue a herba arrente os pés, ela non dá un só paso atrás na sua loita pola vida e a saúde neste recanto do mundo onde o mar entra en Pontevedra.

A Parca ou celulosa, pois tanto ten, entrou na súa vida a levarlhe o que máis quería: o aire, o mar, a familia…a paz. Pero o que nunca puideron quitarlhe foi a alegría, o xenio, a valentía, a dignidade e a razón. Intentárono todo; agresións, insultos, ameazas, calumnias e moita,moitísima prevaricación político- xudicial e, a propósito do conto, venme á memoria o nome dun ex alto cargo da xunta en Pontevedra: Nefasto Núñez.

A todo isto, moitos xerifaltes celulósicos fixéronse ricos e fuxiron armar os casoplóns lonxe de celulosas, entre un aire máis puro e unha auga máis clara pero ela segue estando aquí, a cotío por aquí, neste sennorte.

Farto despótico arestora pola parte da celulosa e aquilo de que van melhorar a entorna, casualmente a entorna que eles mesmos arruínaron. Tenhen ceibado mentiras ben grosas; esta é a meirande. Non só é grosa senón groseira.

Ben, longa vida a NENÉ, que cumpra moitos,moitos máis con paz e felicidade, que ben que as merece. Pola minha parte, eu vou ensaiando aquilo que di:

Parabems para ti

Nesta data querida

Muitas felicidades

Muitos anos de vida !

Hoje é dia de festa

Cantan as nossas almas

Para a nossa NENÉ

Uma salva de palmas !