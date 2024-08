En este asunto, falta luz

Reconozco que es una materia de la que no tengo mucho conocimiento, básicamente porque, cada vez que intento profundizar, me agota. En realidad, ni siquiera sé porqué se me ha ocurrido escribir sobre esto en pleno mes de agosto.

La cuestión de las subvenciones, de la propiedad de los negocios, del uso de las instalaciones, por no hablar de cómo se factura, uno presta el servicio y otro te lo cobra… En definitiva, que el tema de las eléctricas es tan enrevesado, que me provoca hastío incluso antes de empezar con él. Particularmente, les confieso que he dejado de ver la factura, y solo me preocupo de que haya dinero en la cuenta para que el servicio se mantenga.

Imagino que esa es una parte de la estrategia del negocio, ponerlo tan difícil de entender, que la gente se conforme con pagar la factura y no se pregunte porqué está pagando exactamente. Necesitamos electricidad para enfriar las cervezas, y punto.

Sin embargo, a pesar de no ser muy ducho en la materia, lo que sí sé es leer y, cada vez que me encuentro con una noticia en la prensa relacionada con las eléctricas, mis conclusiones siempre son dos. Una, los beneficios de estas empresas son espeluznantes. Y dos, siempre se están quejando de que, poco menos, no llegan a fin de mes, pidiendo una mayor regulación y subvenciones a los gobiernos para mantener el negocio.

Parece contraproducente que, una empresa como Iberdrola, que ha tenido beneficios de un 64% en el primer semestre del año, necesite una mayor regulación del sector porque, al parecer, teme que el negocio se le pueda ir de las manos. O, el caso de Endesa, que se suma a la petición de Iberdrola porque en 2023 solo obtuvo beneficios del 8%, es decir, de 800 millones de euros.

Como digo, admitiendo que se me escapan muchas cosas por la pereza que me genera el asunto, coincidirán conmigo en que se trata de una cuestión, cuando menos, oscura, en el que unos cuantos se lo están llevando crudo, que se aprovechan de que se trata de un servicio básico para los ciudadanos y que lo hacen con la connivencia de todos los gobiernos que pasan por La Moncloa.

¿Será por eso por lo que luego los vemos a algunos de ellos sentados en sus consejos de administración? Insisto, disculpen mi atrevimiento porque no es mi intención realizar acusaciones injustas pero, en el asunto de la electricidad, falta mucha luz.