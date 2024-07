Los conquistadores llevaban los ojos llenos de imágenes del Viejo Mundo; como en la creación, entonces el hombre denominó a muchas cosas, entre ellas, a tierras todavía sin bautismo. En el viaje de Alonso de Hojeda en 1499, con Américo Vespucio y Juan de la Cosa -descubren toda la costa desde Guayana hasta la Guajira-, surge el topónimo. Vespucio escribe a Lorenzo de Pier Francesco de Médici que, de una isla (hoy Curacao) se trasladaron a otra, con una gran población que tenía casas levantadas sobre el mar como Venecia.

Progres: un país martirizado por el socialismo mientras lo único que se escucha al respecto es un cobarde silencio. Llevan 25 años de dictadura en la forma que han adoptado en este siglo los regímenes del socialismo real que han mudado la piel al neocomunismo de Puebla o como le queramos llamar. Miseria y cárcel. Inauguran el totalitarismo del s. XXI consiguiendo poner sus sucias botas encima de los ciudadanos sin revoluciones ni asaltos al Palacio de Invierno. Nepotismo que no ha tirado abajo una sociedad democrática cercenada de un golpe, sino que han conseguido dominarla desde el poder y convertirla en una jaula a su servicio. Desde las más altas instituciones del Estado comenzó la demolición del sistema judicial, desplegando un ataque sin precedentes contra las instituciones democráticas. Desmantelan los órganos del Estado que sirven de balance entre poder y sociedad, instalando al frente a siervos políticos que comienzan a cercenar los equilibrios de poder. Las libertades públicas dejan de existir. El derecho a llevar tu propia vida deja de existir.

Mientras, desintegran la economía a través de la máxima intensidad en intervención política: leyes, decretos, reglamentos, impuestos, cargas, tasas, prohibiciones y expropiaciones, de tal manera que al cabo de nada ninguna inversión se lleva a cabo. La economía se paraliza, la inflación del 300% se come a los pobres y en lugar de sociedad lo que se extiende es la pobreza. Culpables de muchas cosas, en especial de los sufrimientos de millones de personas forzadas a abandonar sus casas, sus familias, su país, para salir hacia Colombia o cualquier otro país y desparramarse por el mundo, arrastrando su pobreza más absoluta. Venezuela tiene el 30% de su población exiliada, emigrada. ¡Progre, eh, el 30%! Las extremas consecuencias en vidas, en la destrucción del tejido social, en la destrucción de las familias y en la destrucción y desmontaje institucional. Tampoco sabemos la cuantía del robo: estos regímenes socialistas actúan como los antiguos dictadores, forman una casta que acapara negocios, empresas, licencias, circuitos financieros… de la que no se sabe nada o muy poco porque no hay Justicia independiente porque ya el socialismo se ha encargado de liquidarla. De los ingentes millones de dólares que daba el petróleo al año -800.000 millones- no se sabe a dónde han ido a parar, porque en Venezuela ¡no se ha construido nada! Todo ha sido destruido, lo único que hay es propaganda y bandas pagadas por el poder político socialista. El clan chavista que malgobierna y aplasta Venezuela destaca porque le gusta ostentar costosas joyas de oro, diamantes, esmeraldas, relojes de lujo, carteras de marca, vivir en condominios exclusivos, andar con guardaespaldas y camionetas caras, mientras el 82% de los venezolanos sobreviven con salarios de 3 dólares al mes. TRES DÓLARES AL MES debería llamarse, progre, ese pensamiento de pitiminí.

Deben llevarse ante los Tribunales a los responsables y facilitar un juicio justo. Pero hay que llevarlos ante la Justicia, que den cuenta hasta la saciedad del régimen ladrón: justicia. Y justicia a Zapatero, que lleva años abanicando a Maduro: político más ignorante e ideólogo que útil, que poco o nada ha trabajado en su vida ganándosela con el sudor de su frente. A los Tribunales. Ha cooperado de palabra y obra con los totalitarios. Jamás ha movido un dedo por la oposición ni los ha defendido mientras eran o asesinados, o encarcelados o torturados. En una sociedad madura jamás se puede ir a su casa sin dar cuentas claras de todo ello: apoyo a los déspotas y los posibles ingresos, cobros, sueldos y propiedades con origen en el régimen chavista, estableciendo su legalidad. O no.

En la ciénaga chavista no se puede entrar, pero hay mensajeros alados que han hablado y judicialmente no se han seguido pesquisas, en especial con un asunto clave: PVDSA. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela, SA. El embajador de España en Venezuela con Zapatero está enfangado, su hijo también, en medio de creación de sociedades opacas de todo cariz. El otro día un alto funcionario venezolano apareció ahorcado, tiempo atrás otro alto funcionario también había aparecido en su celda suicidado. El Pollo Carvajal -un tipejo del régimen que escapó de sus garras- reveló a un juez en España que Zapatero cobra de Maduro a través de acciones en empresas y testaferros, regaladas por el conductor de autobuses. El Pollo Carvajal vincula a la empresa chavista que financió a Podemos con la reforma de su sede… hay 40 maletas recogidas en el aeropuerto de Barajas que traía una amiga de Puebla, chavista ella, vicepresidenta de Venezuela a la que la Unión Europea le impedía pisar suelo europeo libre por ser responsable de violaciones de Derechos Humanos y que este psoe de Puebla amparó nocturna y alevosamente en una madrugada de Barajas. Por supuesto, progre, con tu silencio cómplice.

De la ingente cantidad de ciudadanos que viven refugiados y migrantes fuera de su país, unos 7,7 millones de personas que representan la mayor circunscripción electoral de la nación, solamente van a poder votar en los comicios alrededor de 100.000… que el 25% de la población no pueda votar es un fraude preelectoral masivo. Se informa de detenciones arbitrarias de miembros de la oposición, del aumento de la violencia estatal en la campaña con hostigamientos continuos a la marea inmensa de la ciudadanía venezolana mediante la judicialización del derecho a la participación política, información actual sobre bloqueo y ataques a medios y organizaciones que defienden la libertad de opinión y expresión. Han arrestado al mismísimo jefe de seguridad de la líder Corina Machado que afirmó que ha sido secuestrado por el régimen: entraron en su residencia privada y lo capturaron sin ningún procedimiento legal. El conductor de autobuses ha amenazado con ir a una guerra civil, a un baño de sangre en caso de no ganar, dice que el voto decidirá si hay paz o guerra, ¡eh progre! ¿Sabes cómo llama el régimen a la oposición? Extrema derecha, mi lindo don diego.

Vamos Venezuela. Libertad.