Estampas inmobiliarias

Después de la guerra incivil y con el país devastado y en la miseria parece que la Dictadura se dedicó a hacer viviendas para los pobres. Tanto es así que España aún figura en primer lugar en el ranking europeo de vivienda social: mientras 1 de cada 2 familias accedieron a la propiedad de una VPO, a nivel europeo se han fijado más en el alquiler social, asunto que favoreció a 1 de cada 5 familias. Somos desde esa época una sociedad de propietarios puesto que la propiedad de la vivienda llegó, desde el 50% en 1950, a un máximo del 80% en el 2001, desde ahí va descendiendo el porcentaje hasta el actual 75,1%. En la UE está aún en el 69,7%, cuestión que como vemos nace con la instauración del Ministerio de la Vivienda en plena dictadura del general Franco. A la par hay que recordar que la mayoría de las familias no tenían casa y vivían en régimen de alquiler: en Madrid y Barcelona más de un 90%, por ejemplo. Cuenta el general Vernon Walters -enviado por Nixon en 1972 para ver cómo andaban las cosas con un dictador ya anciano- que, al preguntarle su opinión sobre la situación española, el dictador contestó que no se preocupara porque voy a dejar algo que no encontré al asumir el Gobierno de España hace cuarenta años: la clase media.

Junto al impulso a la propiedad como forma de acceso a la vivienda, la intervención pública impuso trabas al mercado del alquiler que limitaron su desarrollo. Tuvo graves consecuencias en este mercado la I Guerra Mundial: con el fin de proteger a los inquilinos todos los países introdujeron la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento y la limitación de la subida de los alquileres en relación a los existentes en 1914. Este famoso Decreto Bugallal rompió lo que venía operando desde el XIX, que eran los acuerdos libres entre las partes. Mientras en Europa estas medidas excepcionales y transitorias se aplicaron en un corto espacio de tiempo, España las incorporó a su legislación de tal manera que hoy convivimos con este proceso nacido en ille tempore: la reducción del mercado del alquiler. Los propietarios no ponen en el mercado sus viviendas -fruto del ahorro y esfuerzo de tantos años- si no hay condiciones legales que respeten los derechos de propiedad. Si el mercado del alquiler es un mercado intervenido -a través de la congelación/limitación de rentas y la aplicación de una prórroga forzosa en los contratos-, a la propiedad se le expropia su libertad de contratar o no contratar, y ante esto se retira del mercado. El mercado intervenido frena el desarrollo del alquiler limitando la oferta y presiona los precios al alza. Esto lo sabe un indio paiute pero los gobernantes de izquierda no. Si intervenimos el precio del pan desaparece el pan, el bueno. El malo se despliega íntegramente para la ciudadanía: la casta se nutrirá de hornos privados y escondidos a la vista del populacho. Es el socialismo.

No sé el porcentaje de impuestos que le cae al gas-oil y a la gasolina, pero la carga fiscal sobre la vivienda se estima en una cuarta parte del precio. Si un piso cuesta 200.000 €, lo que se paga de impuestos -entre todos los intervinientes- son 50.000 €, si no más. ¿Esto es razonable? ¿Hay por donde cogerlo? ¿Cómo hemos llegado a estos niveles de expropiación? Hay que pensar que este 25% es el impuesto directo, pero es que los 200.000 € de coste es ahorro mensual con el sudor de tu frente que viene de pagar impuestos por IRPF -otro 25%, mínimo-. ¿Es una estructura institucional respetuosa con el ciudadano? ¿O es una imposición a la antigüa usanza en la que el ciudadano no pincha ni corta ante una burocracia estatal fuera de control? ¿Nos toman el pelo? ¿Casta? Casta: grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás. Son un grupo aparte dedicados a mantener a toda costa sus privilegios, grupo que en el curso de los años han creado para su amparo y defensa un escudo en el que no penetran las leyes que a todos nos obligan; dedicados a mantener como sea sus puestos en la burocracia estatal para no volver a trabajar en su vida bajo ninguna circunstancia pues no tienen otro medio de vida alternativo: antes de estar en la burocracia no han trabajado en su vida; imponen todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones como ignorantes y como tales malgastan a manos llenas mientras el ciudadano que trabaja, pelea y paga se lo consienta.

Tengo solamente un panel del parque de viviendas que hay en España del año 2011, publicado por el INE: