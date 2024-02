Elecciones

Con la aprobación de sus medidas todas las opciones políticas afirman que Galicia avanzará. Es importante determinar si avanza Galicia -la idea de Galicia que existe en su entendimiento/ideología-, o avanzan los ciudadanos, que parece lo mismo pero no lo es, ni mucho menos. Podríamos tener opciones según el grado de intensidad que se ponga en el ente Galicia:

. que avance Galicia a tope y, muy poco, nada, o pierdan nivel de vida sus ciudadanos,

. que no avance Galicia de forma relevante pero avancen sus ciudadanos con intensidad, recortando la ventaja que nos llevan los mejores.

Ejemplos de crecimiento y macrocefalia los tenemos muy cerca, véase el caso de la región catalana cuya burocracia, poder y dominio ideológico han alcanzado niveles máximos de tamaño e ineficacia, con la ciudadanía teniendo que soportar el delirio e ideología de una élite no democrática. Crecen los departamentos, las consejerías, los puestos políticos, los nombramientos de sus adláteres con unos niveles de remuneración tales como si estuvieran dirigiendo Apple; crecen las intervenciones en todos las instituciones que tendrían que ser independientes del poder político pero que no lo son desde hace muchísimos años; crecen los controles sobre la prensa, la radio, la tv; crecen los decretos, las leyes, los boletines oficiales… pero la ciudadanía es cada vez menos libre, más pobre y tiene que hacer frente a semejante montón de ineficacia con sus impuestos de requisa: no hay una región española que haya sido tan puntera cuyo declive sea más diáfano.

Galicia. Observemos las bases sobre las que se fundamenta la sociedad gallega: en primer lugar, hay que constatar la debilidad extrema de la estructura de empleo:

La primera gran medida que la sociedad gallega tendría que emprender para dejar de ser una medianía subvencionada es crear las condiciones ambientales -legislación, eliminación de trabas legales y administrativas, supresión de subvenciones, ayudas, pagas y salarios mínimos, bajada radical de costes sobre el empleo…etc- para que alrededor de 200.000 personas se incorporen al mercado de trabajo. No se necesita dinero público para crear empleo, se necesita que no intervengan. Si Galicia -sus ciudadanos- quieren convertirse en una sociedad desarrollada y con el nivel de vida de los mejores de la sociedad europea hay que crear empleo: la clave del crecimiento individual de todos y cada uno de los ciudadanos. En toda sociedad dinámica es el empleo el que genera la riqueza de la nación y, al contrario: el crecimiento de la burocracia política, la continua intervención sobre los asuntos legislativos y económicos, y una estructura fiscal exagerada y tercermundista, son las condiciones ambientales perfectas para la decadencia. Hay que elegir. La JUNTA DE GALICIA tiene diseñada la siguiente aplicación de partidas presupuestarias: