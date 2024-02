Propietaria en monte O Marco, Lourizán

Como propietaria de una de las parcelas afectadas por la invasión del camino de Pornedo, en O Marco, parroquia de Lourizán, que ha hecho un vecino, tal como han publicado en su periódico, quiero manifestarle que lo que dice el propietario de la parcela denunciada no se adecúa a la verdad.

Ha colocado unas enormes piedras en el camino, que se niega a quitar, aunque el Ayuntamiento ya le ha apercibido de ello, pero no hace caso y falta a la verdad. Este camino lo venimos utilizando desde siempre para acceder al monte. No ha puesto marcos como dice, que no tenía su finca, sino unas enormes piedras de cientos de kilos, enterradas en la tierra, que impiden pasar maquinaria agrícola, invadiendo el paso del camino. Aquel no es un camino de paso como quiere hacerles creer y no tiene permiso para colocar dichas piedras.

No negamos su derecho a cerrar la finca, pero siguiendo las normas legales, no lo que a él le da la gana. Si un perito municipal pasa por allí, o cualquier persona, podrá comprobar lo que digo, porque lo que ha hecho impide el acceso de un tractor al monte. Esto nos impide limpiarlo adecuadamente ni poder proceder a la corta de madera porque a día de hoy no entran los tractores al impedirlo sus piedras. Además, hemos puesto varias denuncias en Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Pontevedra, en los últimos dos años, y no han podido solucionar el problema. No sabemos qué ocurre.

Yo me siento desamparada, como el resto de los otros vecinos, porque este señor está actuando con total impunidad y por encima nos llama mentirosos, cuando él hace lo que le da la gana. Lo que más nos duele a los vecinos es que no entendemos como el Concello no actúa, cuando ha invadido un camino registrado a nombre del Ayuntamiento, camino que nosotros y otras muchas personas utilizamos a diario.

M.A.C.