In memorial: A Javier Albatros

No nos diste tiempo a despedirnos de ti. Durante los últimos meses luchaste como un jabato contra la enfermedad y al final te venció. Pero no venció ni tus ganas de vivir ni tu ilusión diaria con esos cafés matinales que compartías con Toño y a los que a veces me sumaba yo. Eso ya es historia.

Querido Javier siempre te recordaremos como una buena persona, un buen músico, fenomenal pintor y magnifico fotógrafo que plasmó en su cámara muchas de nuestras fotos, las de BLACK STONES. Presumíamos de que eras nuestro ”fotógrafo oficial”. Nos quedan tus instantáneas.

Fundaste conmigo y con Andrés Puga el ALBATROS, del que tanto disfrutamos y desde el que los BLACK STONES se reencontraron de nuevo con Pontevedra.

Te recordaremos como el cantante de los Royal Juvens Group que tanto nos enseñaron a los que os escuchábamos fuera de vuestro ensayo en el en el molino de la Tablada.

Querido Javier con todo lo que a lo largo de tu vida has hecho por la cultura en tu ciudad, Pontevedra , y a la que tanto querías no va a ser fácil olvidarnos de un gran amigo, un luchador.

Te queremos Folk. Tú mismo.

Descansa en Paz.

Tino Dominguez y BLACK STONES