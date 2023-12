Multinivel, Maribel

Archipiélago Gulag. Campos de concentración iniciados por Lenin en 1918. Alrededor de 1973 había muy pocas copias cifradas del manuscrito de Solzhenitsyn que su gente intentaba sacar de la Rusia soviética. Uno de ellos estaba siendo tipeado por una mujer, Yelizaveta Voronyanskaya, que abrió la puerta de su casa un día del mes de agosto y nunca más volvió a ver la luz del día. En septiembre apareció colgada. Previamente torturada hasta la muerte. Se cumplen 50 años de la publicación del libro que venció al comunismo.

Kombinaciya. Combinación. Tipo de operación que integra diversos instrumentos de la guerra de la información: ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, propaganda y colaboración con actores hostiles a los valores de la democracia liberal. La actividad rusa en el referéndum ilegal en Cataluña se centró en la transmisión de mensajes verdaderos y mensajes falsos en las redes sociales por trolls, perfiles creados online para divulgar información creada exprofeso; bots, divulgación de información por procesos automáticos; y sockpuppets, perfiles creados online con el propósito de crear y transmitir noticias falsas, a lo que se añade una intensa cobertura en todos los medios de su influencia. Esta extensa combinación de elementos se realiza con el apoyo del Gobierno del régimen autócrata ruso, utilizando tanto medios de inteligencia que definen las principales debilidades y problemas internos del país; como la ciberinteligencia, la web brigada -hackers, trolls, bots…- que roba información y la divulga en medios de comunicación con el fin de que la información pirateada aporte influencias determinantes en la definición de targets específicos receptores de mensajes en las redes.

Cataluña nacionalista putinesca. En el sumario sobre Tsunami Democrátic se destacan los vínculos con el staff del gobierno Putin de destacados dirigentes muy cercanos al presidente Puchi. Hay conversaciones grabadas de las que se deriva la financiación del golpe de Estado nacionalista por parte de Rusia, a través de los contactos a establecer con entidades bancarias, así como el montaje de plataformas de bitcoin con las que financiar tanto el golpe como la situación subsiguiente: "La única petición suya hacia nosotros es que cuando seamos estado haya la legislación que a nosotros nos interesa para hacer el bitcoin". A finales de octubre de 2017, en pleno despacho de la Generalidad, hay una conversación y una frase que pronuncia un exmilitar ruso ante Puchi: "Si necesitáis soldados, nosotros tenemos 10.000 soldados". Horas después de declarar la independencia durante 8 segundos, Puchi recibió a un tipo definido como ejecutor de la diplomacia paralela del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, a quien alguien presentó como el asesor del titular, Lavrov, para asuntos catalanes, considerado en toda la UE como empresario sui generis de firmas afectas al Kremlin, y espía por los servicios secretos de países del Este escapados de la zarpa comunista. Hay otros encuentros entre el entorno Puchi y el que forman la mezcla de espías y estafadores por la parte rusa.

No hay muchas palabras para definir esto, ni para pensar en el nivel de inteligencia de la sociedad catalana ni en el grado de indignación que produce ver el Presidente de España sentado en una mesa con trileros, mesa que no sea una cualquiera del Congreso de Diputados. Se va a sentar fuera de España, huido de nuestra democracia. Se sienta con un tipejo en el medio de la mesa, tipejo acostumbrado a la sangre. Desde hace años no conozco tal acumulación de basura.

Constitución. Montesquieu advertía de que los "admirables efectos" de la amnistía iban ligados a su prudente uso. La Primera República, que se hundió en medio de luchas civiles, sirve para comprender mejor lo que conllevaron las tres amnistías generales aprobadas por los Gobiernos de la Segunda República, en 1931, 1934 y 1936. Todas fueron amnistías de partido que exculpaban a los amigos y excluían de sus beneficios a los adversarios. La de febrero de 1936 supuso, en este sentido, el punto culminante. Mientras victimizaba, legitimaba y hasta glorificaba a los promotores de la insurrección de octubre de 1934, el episodio de violencia más grave del siglo XX hasta la Guerra Civil, los dirigentes del Frente Popular anunciaban el procesamiento de los ministros, los militares y los policías que defendieron durante esas trágicas jornadas el orden constitucional. "No venimos a liquidar nuestras cuentas", aclaraba El Socialista, "sino a ajustar las de los demás". En efecto, la voladura del Estado de Derecho a través de una amnistía que consagraba esa "justicia al revés" inauguraría el ajuste de cuentas más trágico de nuestra historia contemporánea.

Corrupción. Los fondos europeos y sus pretenciosos y rimbombantes nombres, convertidos en mangas y capirotes del Gobierno, acaban entre otros muchos sitios en manos de Tito Berni, del marido de la vizcondesa Calviño, de los compradores de las saunas del padre de snchz… y en las manos de otro mihehmano: una ópera del hermano de snchz ha recibido 128.080 reales de vellón. Ha recaudado la astronómica cifra de 2.000 €, mientras el Gobierno financia la oficina musical de mihehmano con fondos europeos y el gachó teletrabaja desde Portugal para la Diputación de Badajoz. Nos merecemos esto y mucho más, un mucho más que desconocemos y que tampoco periódico alguno indaga. Yo robaría más aún.

Derecha extrema. La máquina de agitprop -agitación y propaganda- del psoe y toda la izquierda carga de continuo contra un partido constitucional, con tan gran saña como necesidad sectaria tienen, con tanta inquina como negación al derecho a existir quieren. Si en los años 30 era la Confederación Española de Derechas Autónomas CEDA -el abogado Gil Robles que años después detuvo la policía de Franco al volver de la reunión del contubernio de Munich, luego desterrado, 1962-, hoy es otra agrupación de derechas. Que da igual ésta que otra. Lo fundamental es el acoso, señalamiento e invención con el fin de envenenar a los bóbalos: la peculiar manera totalitaria de mover el crótalo de la serpiente de cascabel. Un sonajero. Si no existiese Vox sería de forma directa el PP quien recibiese la andanada putreña del becerril elenco, que la recibe también. No han robado, no han asesinado, no han señalado, no han acosado, no han golpeado. El nacionalismo sí. El que se sienta a la derecha del padre, digo, de snchz, sí. La izquierda, el psoe y el nacionalismo saben mucho también de muerte civil. La de quienes se enfrentan al nacionalismo dominante p.ej.: el silencio, la invisibilidad, la marginación, el acoso, la presión nacionalista sobre la población que se les enfrenta como pueden. Este fascismo es el que le gusta a la izquierda, al psoe. Aplauden con las orejas, debe ser que les gusta. Estos días los números irracionales del independentismo en cataluñés distribuyen por el territorio un mapa con las direcciones de los comercios pro-Israel.

¿Qué es extrema derecha?, dices, ¿y tú me lo preguntas?: extrema derecha eres tú.

el Golpe. Los extremos del Ebro -las Vascongadas y la región catalana- como únicos depositarios de fueros especiales, económicos y fiscales. Mientras, la nación de ciudadanos libres y iguales por el arco del triunfo de estos sacamantecas. Multinivel, Maribel.

Economía. ¿Se reduce la desigualdad en España? ¿Cuál es la verdadera tasa de paro? ¿Cuánta Deuda real tenemos? ¿Nos empobrecemos o somos cada vez más ricos? ¿el recorte de la jornada laboral castigará al empleo y al PIB? ¿Por qué el capital extranjero huye de nuestro país y reduce su inversión en un 23%? Si el gasto político actual es el doble que el que existía en la presidencia de Aznar, ¿vamos bien o vamos de puto culo? Hay organismos que estudian el volumen de producción normativa: el hecho que la definan como avalancha regulatoria, hipertrofia legislativa, y se considere como el segundo mayor problema para hacer negocios en España ¿nos indica que España va en el camino correcto? O, por el contrario, ¿el grado de intervencionismo del que gozamos nos acerca a los países con mayor nivel de pobreza? Los que se dedican a estudiar la Economía afirman que la subida del salario mínimo ha causado la pérdida de 163.000 empleos desde 2018. También han subido las cotizaciones sociales, pero no cubren más que el 77% de los gastos de la Seguridad Social. La productividad tiene que aumentar considerablemente para compensar todos los incrementos: lo que hay ahora mismo son más costes para las empresas. Y, por tanto, o se vende más con más margen o se acaba reduciendo empleo. ¡Ah! La vivienda. ¿Qué tal la Ley de Vivienda? ¿vamos haciendo viviendas para abaratar su alquiler o reducir su precio de venta o realmente no hacemos nada y todo es pura panoplia? Es que estamos en un cuarto de siglo del XXI y esto va lento de carallo. El otro día me entero que los damnificados del terremoto de Lorca de no sé cuánto tiempo hace, ¡aún están esperando indemnizaciones! Con el chorro de dinero que tiráis a manos llenas, ¡eh!. A ver si vais a ser una casta política dedicada a la extracción de riqueza para financiar esencialmente toda vuestra industria política y lo demás es pura pantalla… y realmente sois una filfa de inútiles. Hay que verlo.

Libertad Avanza. …izquierda, socialismo, fascismo, comunismo, lo que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. El fundamento básico del modelo de la casta, una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación. El individuo solo es reconocido si se somete al Estado y por lo tanto los ciudadanos debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres -los políticos- son superiores al resto de los individuos y por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos.

Nación. La idea cívica de la Nación española no puede quedar en manos descuidadas: la jurisdicción constitucional ha mantenido una posición envidiable durante muchos años y ahora no está para que su actuación sea creíble ante la ciudadanía. Haga lo que haga los ciudadanos sabemos que tiene gusano dentro y no hay ejemplo más claro de desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas: una autoamnistía para beneficio propio. Es una caída a profundidades que una democracia desconoce. Las comisiones parlamentarias del lawfare son un atentado al Estado de Derecho (en cualquier país que se precie si el presidente pone en tela de juicio una sentencia judicial deja de ser presidente ipsofactamente). Las sociedades necesitan contar con una estructura constitucional estable. Lo que se deduce de todo esto es que el psoe no quiere una judicatura independiente y tampoco quiere a los mejores: el prestigio de los actuales magistrados del Constitucional es muy inferior al de sus antecesores. Con tal de que sean jueces de partido les vale. Son sus negreiras.

Victoria Villaruel. Si les tuviera que decir que todo lo que han escuchado en los últimos 40 años sobre Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda. Por las Madres de Plaza de Mayo, por las Abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros (guerrilla peronista, marxista) y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, guerrilla comunista). Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos ni las Madres ni las Abuelas son blancas palomas. … En la década del 70 en Argentina hubo un conflicto armado no internacional, una guerra de baja intensidad. Diecisiete organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado y aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros. Secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron, nos diezmaron. Hubo 17.380 víctimas. 1.094 de ellas asesinadas, en solo 10 años. Para que comparemos con lo que ha pasado aquí en España con eta, eta tuvo más de 850 víctimas en casi 45 años. Nosotros, en un cuarto de ese tiempo, tuvimos casi 300 víctimas más. La mayor cantidad de esas víctimas ocurrió en democracia, durante los gobiernos de Perón, Cámpora e Isabel Martínez de Perón. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Lo que sucedió es un dolor que sigue sin ser contado a la población argentina. Y a todo el exterior, a todo el mundo. En 1983 vino el advenimiento de la democracia, hubo abusos por parte del Estado durante el combate con estas organizaciones armadas. Pero a partir del 83 el Estado argentino eligió solo recordar, reparar e investigar los crímenes cometidos por los agentes del Estado, negándole a las víctimas del terrorismo -las cuales eran civiles- el reconocimiento a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que una víctima del terrorismo hasta el presente en la República de Argentina no puede saber quiénes y por qué la asesinaron, la secuestraron, la hirieron. Tampoco puede obtener justicia o reparación... Y por supuesto no puede tener la dignidad de víctima del terrorismo. Los terroristas a partir del año 83 ocuparon el lugar de sus propias víctimas y se apropiaron de sus derechos humanos, por eso, de las únicas víctimas que escuchamos es de aquellas ocasionadas por el Estado. En Argentina si fuiste terrorista y sufriste, p.ej. torturas, el Estado argentino considera que es lesa humanidad, te tiene que reparar. Y por supuesto la gente del Estado responsable paga por ello, paga pena de prisión. Pero si sos una víctima del terrorismo, moriste con una bomba puesta por montoneros, que además ha asesinado 22 personas más, ese hecho es un delito común, ¡prescribió!, y no mereces ningún reconocimiento de tus derechos humanos. Hemos estado luchando por las víctimas del terrorismo con una asociación civil creada hace más de 15 años, no solamente por las víctimas, por la verdad histórica y contra la impunidad de quienes asesinaron en nombre de una revolución que nadie pidió. Y esta matriz del mal es la que desde aquella época está detrás, y actualmente ocupando cargos públicos, indemnizándose a sí mismos, enriqueciéndose. Están detrás de la causa indigenista, del feminismo verde, de las causas ambientalistas, y de toda manifestación cultural. Es decir, aquellos que combatieron contra el Estado, subvirtieron el orden, agredieron a la población civil y no combatiente, hoy son los adalides de la libertad y se llenan la boca hablando de derechos humanos cuando ellos fueron los que los violaron. … los patriotas hemos subestimado lo que significan los derechos humanos: son el arma principal para poner de rodillas a los Estados soberanos.