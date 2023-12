O PSOE pontevedrés, o lorismo e Ravachol

Recoñezo que nunca entendín as políticas de alianzas para gobernar nos concellos. O máis sinxelo é que si eu te apoio para que consigas a alcaldía eu acabe entrando no goberno municipal. Podo entender que nalgúns dos casos os que apoian non soporten persoalmente aos apoiados entón non entran no goberno. Aínda así debo recoñecer o mérito que ten que se apoie a unha persoa a que non se soporta por imperativo militante polos acordos das cúpulas dos partidos. No resto dos casos non o entendo, non o entendín cando o BNG votaba polo PSOE e logo non entraba no goberno, nin o entendo ao revés como está pasando agora en Pontevedra.

Normalmente tomo un café con leite antes de ir facer a compra e unha das persoas que é asidua ao café matinal díxome: "ti entendes cara onde vai o PSOE en Pontevedra?" , engadíndolle: "é que este PSOE de Pontevedra cada día é máis PP". Nunca me gustou escoitar nalgunhas manifestacións ás que asistín, ás que tamén ía o PSOE como partido, aquelo de "PSOE, PP a mesma merda é". Non, non me gustou, nin me vai a gustar pola sinxela razón de que non son o mesmo, nin de lonxe. Hai que recoñecer que os avances en liberdades, memoria democrática, igualdade, loita contra a desigualdade e mesmo ecoloxía son obras dun PSOE, primeiro comandado por José Luis Rodriguez Zapatero e despois por Pedro Sánchez. Alguén dirá que forzados pola situación, dáme igual, o importante é que o fixeron, o que conseguimos como pobo outros nunca nolo darían. Para os máis tiquismiquis sempre queda moito por facer, seguro que si, mais as veces temos que elixir entre o mellor e o bo, todos queremos o mellor pero cando non se pode xa é moito ter o bo.

Todo isto fíxome reflexionar sobre o que lles pasa aos socialistas pontevedreses. Tanto cambiou o conto dende as eleccións de fai catro anos? Aparentemente non, a xente é a mesma, de cinco concelleiros catro xa estaban na anterior etapa. Mais estes concelleiros dan a batalla máis dura que nunca deron ao BNG, ou Lores que é como eles o enfocan, ao igual que fai o PP. Os socialistas pontevedreses teñen que aprender que para botar (que palabra máis fea) a Lores, para gañarlle ao BNG deben cambiar moitas das súas aptitudes que fan confusión na xente.

A primeira cousa é consolidar un liderado, non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que dan unha imaxe de partido dividido. Acaba de irse Tino Fernández e non vin unha mostra de agradecemento, un homenaxe polo traballo feito, non. O que vin que en canto está decidido que el non vai ser quen vai en cabeza da lista comeza unha nova liña de traballo que é enfrontarse ao BNG, cuns plans moi equivocados, ao meu ver, xa que os plans máis vistosos coincidían cos do PP, falo claro está de raíña Victoria.

A segunda cuestión a mellorar é a base social. Os socialistas pontevedreses seguen titorizados polas familias que aguantaron o PSOE no franquismo, ou que comezaron a participar na política a partir dos anos 70 do século XX. Esa xente segue estando presente a través dos seus descendentes e sempre hai algún ou algunha que ou é concelleira, ou deputada ou senadora, nunca se poñen ao fronte mais sempre están detrás. Isto tamén lle pasa ao PP, mais no PP cando hai problemas tocan a corneta, firmes e todos a unha, e os danos minimízanse, no caso dos socialistas é ao contrario, nótanse as friccións. Penso que é debido ao proceso de primarias que en casos coma este, con participación pequena (deberían ser polos menos 10.000) cando tes dous opoñentes acábaste mancando. Deben ampliar a base e o "rural" e os barrios non se conseguen só con propostas, tamén hai que traballar con eles, hai que patealos.

E, a terceira é a definición da liña política, dinse socialdemócratas e galeguistas e quen realmente está facendo esa política en Pontevedra é o BNG, e claro así é moi difícil distinguirse. Mentres non asuman que o papel da socialdemocracia en Pontevedra está nas mans de Lores nada lles vai cambiar. Isto lévaos a que para distinguirse queren facer propostas das que as boas quedan tapadas polas máis sonadas, como foi o caso de Pontevedra flúe que quedou tapada polas "ocorrencias" de raíña Victoria e situación da feira. E no caso do galeguismo sementa moitas dúbidas xa que o que transmiten é un antinacionalismo, moi común en moitas agrupacións socialistas galegas, queren ser coma o PSC e non saben como, e isto fainos ser moi semellantes ao PP. Vese nas colaboracións que fan coa prensa local, tanto escrita como dixital na que a inmensa maioría dos socialistas pontevedreses escribe en castelán, moi poucas en galego, chegando a darse o caso dalgún ou dalgunha deles que cando escribe en galego fala de cousas banais, mais cando a cousa é importante o texto vai en castelán. Isto último lémbrame a Feijóo e Rueda que eliminaron do ensino as matemáticas en galego porque na súa pequena mente non dan entendido que o galego sexa un idioma científico. A xente non é parva e dáse conta.

Mirando cara atrás vexo a época de Roberto Taboada, tempos moi duros , e que tamén estaba contra as peonalizacións. Duras foron as batallas contra o sentido único da avenida de Vigo que tanto PP e PSOE querían que fora de dobre sentido. Ou a loita contra a peonalización de Riestra. Tamén o seu antinacionalismo que levou a que pactase co PP e votasen os vocais no Porto e Caixanova deixando fóra ao BNG. Aquelo xa sabemos como acabou, o PSOE indo a menos. Iván Puentes foi alcalde Fene gañándolle ao alcalde máis lonxevo do BNG, Xosé María Rivera Arnoso, claro que a victoria pouco durou, unha lexislatura. Agora os tempos son outros, é lexítimo que o PSOE pida e que o BNG tamén. Teñen que saber que ambos deben ceder pero coidado cas liñas vermellas que poñen uns e outros. Hai moitas cousas nas que o PSOE lle pode atacar o BNG, pero o que non debe facer, por suicida e crear confusión, é converter en liñas vermellas aquelo que tamén reclama o PP.

O BNG presentou un orzamento para o ano vindeiro, de entrada non se ven negociacións e todo pode levar a aprobar as contas a través dunha moción de confianza, e... que vai facer o PSOE? Dicir como seguro que diría o PP o tan repetido de "é a soberbia de Lores". Outra explicación non ten. Isto é un risco xa que si o BNG se somete a unha "moción de confianza" e no caso de ser rexeitada o PP e o PSOE teñen trinta días para argallar unha moción de censura, claro que antes teñen que poñerse de acordo. Cando o PSOE no goberno do España está a facelo bastante ben os socialistas pontevedreses deberían deixar de comportarse como os "baróns tocapelotas na banda" que sempre teñen que estar dando a nota para distinguirse, para sobresaír. As pontevedresas e pontevedreses necesitamos un goberno municipal que se ocupe das nosas cousas por iso é importante que o PSOE entre no goberno, o resto son mimos de neno cabreado que a xente non entendería. E coidado se o PP fixo de Sánchez o "sanchismo", aquí de Lores no pode saír o "lorismo" ese papel xa o ten collido Ravachol dende hai moitos anos, será por iso que leva intentando chegar ao poder municipal e non o consegue? Cuestións de nomes polo que se ve.