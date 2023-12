A Deputación de Pontevedra non ten que a apalpe

Estando fóra estes días infórmome do que pasa na Boa Vila a través dos medios dixitais, nomeadamente Pontevedraviva. Leo con desgusto que este ano a Deputación de Pontevedra no vai apoiar o programa do Apalpador na provincia. O Apalpador, figura mitolóxica vinculada ao Nadal galego, moi similar ás de outros lugares en Europa como pai Noël, pai Nadal ou a fada Befana italiana. O noso Apalpador, que nalgunhas zona se chama Pendigueiro, ou tamén Apalpabarrigas é un carboeiro que anda polas comarcas de Quiroga, Terras de Sarria, Lemos e Trives, polos Ancares e Courel. Vai polas casas na noite do 25 ou do 31 a apalparlles as barrigas aos nenos e nenas durmidas, para saber si comeron ben , logo déixalles unha morea de castañas, e agora tamén xoguetes. Desta tradición aínda quedan mostras vivas da súa existencia. Inténtase espallar O Apalpador como unha tradición do Nadal Galego por todo o País. Era o que viña facendo a Deputación de Pontevedra levando a figura do Apalpador polos concellos da Provincia, cun custe medio de 300 euros por concello (unha ruína parecer ser para o PP). Tamén en Asturias en Cantabria teñen o Esteru. En Euskadi teñen o carboeiro Olentzero e en Cataluña un toro de árbore chamado Tió. Tanto en Cataluña como en Euskadi o Olentzero e o Tió ocupan xa as preferencias da rapazada, xunto a papá Noel e os Reis Magos, porque houbo un gran apoio institucional. Aquí non, aquí algúns, con complexo de señorito provinciano, queren agochar o noso, no vaia a ser que nos vexan distintos.

Non entendo porque o PP, cando chega a un poder que non tiña, quere borrar todo o rastro dos anteriores. Lémbrome que no ano 2017 fun cunha compañeira de traballo a zona de concentración parcelaria de Val de Camba en Rodeiro. Era o mes de decembro, había barullo no pobo, que pasaba? Nada máis nin nada menos que chegaba O Apalpador. O Alcalde era Luis López "Lugués", hoxe presidente da Deputación de Pontevedra. Que pasou para que haxa este cambio?. Pois pasou que fichou polos da España igualitaria, cando queren dicir España uniforme. Xa falei aquí de igualdade e uniformidade e como copian a Díaz Ayuso. E, claro isto rompe a súa "uniformidade", non se decatan da riqueza que temos ao ser tan distintos. O máis malo é negar o sentimento galego, como si con eles non fora o conto. A algunha xente do PP de Pontevedra téñolle escoitado frases dignas de enmarcar, si non fora que dan gañas de chorar. Falando sobre o idioma, un espetoume: "gallego es el que se habla en las aldeas, el resto es inventado". Veña, a tomar por saco o labor dos filólogos. No tema de hoxe lémbrome dun que me dixo o ano pasado: "lo del Apalpador es como lo del Samaín, un invento de los nacionalistas". E quédanse tan panchos. No son capaces de recoñecer que hai mostras, algunhas vivas, e centos de exemplos e estudos que recoñecen a tradición do Apalpador.

Claro que mirando quen son os representantes do PP na Deputación xa comezo a ter máis claro porque pasan as cousas. Moitos deles e delas non é a primeira vez que van en contra do noso, mellor dito do NOSO, en grande, o deles é ir con Génova, agora con Feijóo aínda máis. Cando estaba en Madrid Mariano Rajoy ían na procesión dos caladiños, mais el nunca lle fixo ningunha transferencia a Galicia. Esta xentiña é a da bandeiriña no pulso. Que triste é que acaben odiando o seu. Ou é vinganza? Non sei, pero parecer parece. Xa lles pasou antes en Cataluña e Euskadi cando se empezou a poñer de moda o Tió e o Olentzero, pasaban o día dicindo que iso era inventado, que non era cousa deles, alí non conseguiron nada tanto o Olentezero coma o Tió son queridos polas nenas e nenos.

Grazas a ese traballo de recuperación, en Cataluña e Euskadi, as nenas e nenos teñen o seu Nadal, a maiores do Nadal de santa Claus (papá Noel) ou dos Reis Magos. Eu estou contento cos meus netos cataláns. Cando escribo este artigo eles están colocando hoxe (8 de decembro) o seu Tió, que é un toro de árbore ao que lle poñen unhas patas de pólas, píntanlle unha cara, póñenlle unha barretina na cabeza e tápano cunha manta, e coídano ata o día de Nadal, e ese día bátenlle cun pau para que cague regalos.

A miña neta Vera co seu Tió (08.12.2023)

A xente da miña xeración criouse só co reis Magos. A tradición importada é papá Noel, e cando ven a televisión globalizada hai veces que non entenden o que ven xa que unhas veces é papá Noel e outras Santa Claus, e aínda os podemos liar máis si lles dicimos que a orixe é san Nicolás. Púxose de moda nos USA cando en 1823 o poeta Clement Clarke Moore escribiu o poema "Unha visita de san Nicolás", nese poema describíao como un vello, vestido de peles, cunha bolsa ao lombo chea de xoguetes e cunha zorra tirada por renos, aos que lle puña nome a cada un. A finais do século XIX unha empresa de frigoríficos inventou que viña do polo Norte, e o máis pavero de todo é que no 1930 a Cocacola adquiriu o dereitos do personaxe e cambioulle a cor verde orixinal pola vermella que coñecemos. Isto si que é todo inventado.

Cunha globalización que estamos vivindo. Cuns medios nos que a maioría teñen as sedes en Madrid. Nos que o idioma dominante no que as nenas e nenos reciben as mensaxes, de Nadal ou doutra cousa, "nunca" é o galego. Nós non deberíamos esquecer a importancia que ten un personaxe coma O Apalpador, polo que representa, pola tradición e porque manda a mensaxe en galego dun Nadal Galego. O resto será traizón ao País. Eu non digo que sexa máis que papá Noel ou os Reis Magos, non, o quero é que estea en igualdade, que non se oculte. O máis axeitado sería que tanto Luis López "Lugués" e Rafa Domínguez lle deran unha volta máis ao tema, aínda están a tempo de que O Apalpador volva polos concellos da provincia, non van arruinar a Deputación, non. Dende logo a min non me vale que me conten que van facer cousas cara o Nadal no Pazo Provincial ou no castelo de Soutomaior, iso é lavar a cara. A rapazada merece coñecer as nosas tradicións, non facelo será poñer pedras no camiño para saber quen somos. O non recuperar as nosas tradicións dos que somos distintos é un comportamento na liña política da ultradereita, é dicir de Vox, é o que queren? Nas súas mans está.