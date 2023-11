Tarabelas e outros ventos

Tiña gañas de ver pasar os mascatos polo cabo Prior. Collemos prismáticos e alá fomos. Cabo Prior, punta Frouxeira, cabo Ortegal. Vimos mascatos, pardelas e outros paxaros. Decidimos volver de vagar polo interior da Coruña e Lugo. Veña eucaliptos e máis eucaliptos e case ningún paxaro. E veña tarabelas e máis tarabelas. Gústame usar a palabra "tarabela", que era co que espantábamos aos paxaros na miña casa, para chamarlle así aos aeroxeradores. No dicionario da RAG pon: tarabelo, tarabela. 1. Pecho rústico, polo xeral formado por unha soa peza de madeira que xira sobre unha punta cravada no centro, utilizado para pechar portas, ventás, cancelas etc. 2. Trebello para espantar os paxaros, xeralmente con aspas que baten contra un obxecto metálico, e fan ruído ao seren movidas polo vento. Non me gusta usar o termo muíño de vento xa que non moen nada, polo menos eu non sei como é a fariña de kW.

No caso da enerxía eólica móvome na dicotomía. Por unha beira vexo xente que se declara abertamente ecoloxista que se manifesta contra as enerxía renovables e en Galicia contra a eólica fundamentalmente. Pola outra vexo á Xunta e as empresas querendo darlle un forte pulo a este tipo de enerxías e dicindo que este carro non o podemos perder. Eu son unha persoa concienciada co cambio climático, co quecemento global e de entrada a enerxía eólica paréceme ben. Ademais, nos tempos que corremos, ter enerxía eléctrica é unha fonte de desenvolvemento importante, non podemos quedarnos só con ter enerxía renovable suficiente para os fogares, temos que pensar tamén en ofrecela para a creación e sostemento de empresas, ben planificado podemos ser un país rico enerxéticamente.

Xa pasou tempo dende a primeiro parque no ano 1987 en Estaca de Bares, do Plan Sectorial Eólico do 1997, do primeiro medre que nos converteu nos segundos produtores desta enerxía en España detrás de Castela e León, do concurso eólico do goberno bipartito (PSOE-BNG) no que se prevía un 14% de participación pública nos beneficios das empresas que ademais estaban obrigadas a investir na execución de plans industriais na comarcas nas que instalaban as tarabelas, da denuncia e paralización deste concurso por Feijóo, que logo se demostrou tanto no TSXG como no Supremo declararon legal o concurso e ilegal a anulación do PP e que nos levou ao cuarto posto nesta enerxía.

A conxuntura e xeopolítica política actual de guerra en Ucrania, en Oriente Medio, o cambio climático, o quecemento global, a próxima fin dos combustibles fósiles fai que se camiñe cara enerxías que sexan renovables e de pouco custe. Nos últimos cinco anos houbo un aumento importante dos parques eólicos en Galicia. Mais paralelamente a isto vexo que o TSXG está paralizando, ou anulando, bastantes parques. Tamén moitos veciños están denunciando estas instalación pola súa situación. Que está pasando? Fanse as cousas ben ou mal? Quen ten razón? Como presumimos, neste país, que a xustiza é independente fun mirar as sentenzas do TSXG. A maioría son por facer mal os trámites ou querer saltar algún, outros por "fragmentación de proxectos", baseado en que canto máis pequeno sexa un parque máis fáciles son os permisos. Outros dos problemas son os trámites de exposición pública. Outros por danos medioambientais ou arqueolóxicos que non estaban recollidos. Outros por non ter informes sectoriais previos a estudo ambiental. En fin, que a xustiza está actuando onde ve que non se completaron ben os trámites. E polo que vexo están parados pero non anulados.

O "lobby eólico" con outras asociación e sindicatos (asociación de empresas de eólicos, do hidróxeno, de industrias do metal, da construción a CEG, CC.OO. e UGET-FICA) constituíron a Mesa para o Desenvolvemento Renovable de Galicia, queixanse dunha "xudicialización masiva" (sic) de proxectos, e como non podía ser menos botan por diante os postos de traballo que se ían crear (suponse) e dos millóns de euros que se van investir, e que urxe moito xa que se poden perder fondos Next Generation. Mesmo no xornal en papel de máis tirada en Galicia viña unha queixa sobre isto e tamén o nome dos maxistrados do TSXG. (cando a sentenza non me gusta a xustiza xa non é independente parecen dicir)

Nunca me gustou que para xustificar beneficios sociais sempre se fale de cartos e postos de traballo. Visto o visto nono creo. Imos ver Muras é o concello quen ten máis eólicos con 381 tarabelas. O seu alcalde, Manuel Requeijo, queixándose de que as promesas das eléctricas que se instalaron alí non se cumpriron, e di "vendéusenos a idea que coa instalación de parques eólicos a poboación do concello ía repuntar e pasou o contrario, cada vez somos menos".

Pola outra beira tamén fixen un seguimento da veciñanza cando se manifestaba, e a parte dos de "eólicos non", saquei moitas conclusións lendo moitas das faixas que colocan polos lugares das zonas afectadas, en postes da luz, en árbores o nalgunha manifestación. Para poñer algunhas das que vin temos: "o rural a nosa herdanza", "o rural quere xente, non eólicos", "o vento é noso", "sacrificio do rural, beneficio do capital", "non ao espolio das eólicas", "a perda da terra non é renovable" e moitas máis. Unhas gústanme, outras non. Uns quéixanse, penso que con razón, que non está avaliado o lucro cesante deses montes (sobre todo se se compara no caso de plantar eucalipto), outros dos danos ambientais, e outros dos incumprimentos da Xunta nos trámites. Que lle custa a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais facer as cousas ben? Seguro que aforraban tempo, non ten explicacións agás que nesa dirección xeral estea chea de ineptos, cousa que non creo, penso que é dirección política. Para min é a teoría de algúns políticos deste país que "son fortes co débil e débiles cos fortes".

En Galicia son moitas as empresas que necesitan de enerxía boa e a bo prezo, e non falo só das electrointensivas, non, falo de todas as industrias que temos e tamén das que se poderían instalar se temos enerxía. Teño, tamén en conta á nosa xente que está pagando o prezo do kW igual que calquera outro habitante de España que non aporta nada a estes tipos de enerxía, nomeadamente Madrid que na súa comunidade non hai unha soa tarabela. Agás algunhas pequeniñas e Norvento e Greenalia que teñen sede en Galicia, o resto das grandes Iberdrola, Acciona, Enel Green Power, Naturgy, EDP, Elecnor, Norvento Greenalia, teñen sede fóra de aquí e o que lle interesa é o noso vento, inversións? Xa se ve en Muras. Á Xunta debería preocuparlle isto, sempre critica aos vascos e cataláns polo que (legalmente) conseguen, Rueda cando espera reivindicar unha tarifa eléctrica galega? creo que pelexará por ela cando a teñan os outros, e iso non é gobernar, iso é unha mala xestoría administrativa que para o beneficio destas grandes eólicas. Alfonso Rueda, propón modificacións, na lei de acompañamento dos orzamentos 2024, para facilitar as autorizacións nos casos de fragmentación indebida e así non poderá actuar o TSXG para paralizar.

Estamos de moda en España, sobre todo cas facilidades que da á Xunta, para investir en vento, mesmo Rafa Nadal, o tenista, ten inversións en Ourense onde o máis simpático é o nome dos seus parques: Neboada, Xeada, Treboada, Ventumelo e Orballeira, en vez de vento parece que falan do tempo(pódese ver nesta páxina do Observatorio Eólico Galego: https://observatorio.eolico.uvigo.es/2022/12/14/desde-mallorca-as-montanas-da-terra-de-caldelas-terra-de-trives-valdeorras-e-quiroga-parques-eolicos-express-para-zonas-deprimidas/). Ter vento para transformar en enerxía é unha riqueza pero hai que facelo ben, cun bo modelo enerxético e cunha boa transición enerxética. É de xustiza para a cidadanía galega. Merecémolo.