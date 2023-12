Recomendacións ambientais no Salnés

O meu percorrido itinerante polos concellos de O Salnés, permitiume facer unas recomendacións para a súa mellora ambiental, que sintetizo a continuación:

Calidade do aire e cambio climático. Desenvolver sistemas de vixilancia da calidade do aire e ter rexistros sanitarios para mellorar a vixilancia de todas as enfermidades vinculadas á contaminación atmosférica. O cambio climático é consecuencia do quecemento global provocado pola emisión de GEI. Promover o uso das enerxías renovables e o vehículo eléctrico, e establecer unha estratexia axeitada nos concellos costeiros que serán os máis ameazados.

Contaminación acústica, electromagnética e gas radón. O ruído ambiental é un problema sociosanitario, tentar manter os niveis dentro de intervalos tolerables; é necesario elaborar mapas sonoros e aplicar as medidas correctoras oportunas. Precísanse novos estándares máis esixentes e protectores sobre os valores límite de exposición ás radiofrecuencias, baseados nos numerosos estudos biolóxicos realizados en todo o mundo, que as autoridades seguen ignorando. A presenza de gas radón en solos graníticos e os riscos que isto supón para a saúde das persoas, pon de manifesto a necesidade de adoptar as medidas necesarias para previr a súa incidencia no cancro de pulmón.

Protección e conservación da ría de Arousa. Esixe evitar as verteduras de augas residuais e industriais, limpeza dos fondos mariños e máis investimentos por parte das administracións implicadas na xestión das infraestruturas de saneamento, mantemento adecuado das EDAR e maior control por parte da administración.

Xestión integral de residuos. O obxectivo debería ser transformar o lixo en recursos, e avanzar cara ao desperdicio cero. Potenciar a recollida selectiva, co obxectivo de aumentar as tres R.

Urbanismo sostible. É necesario buscar o equilibrio no uso urbano, xunto coa mobilidade sostible e a integración na paisaxe. Xestionar adecuadamente os parques empresariais de O Salnés para minimizar o seu impacto ambiental e sanitario sobre a poboación.

Patrimonio natural e turismo sostible. É necesario protexer e conservar o patrimonio natural de O Salnés, e potenciar un turismo sostible e de calidade, cunha oferta única de usos múltiples: turismo de natureza, turismo termal, turismo de praia, turismo gastronómico, enoturismo, etc., en aras de converter esta zona privilexiada de Galicia nun destino turístico de excelencia internacional.

Todo o meu apoio e amizade aos concellos que integran a Mancomunidade do Salnés para que caminen polo camiño da sustentabilidade.