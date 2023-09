Una carta del Conde de Gondomar

Don Diego Sarmiento de Acuña, Conde de Gondomar, había mostrado su valía sirviendo a la Corona con episodios tan señalados como la defensa de Bayona y la Ría de Vigo de Francis Drake en 1585 y 1589. Pero sobre todo habían destacado sus dotes como negociador y puede que Lerma al nombrarlo embajador quisiera apartar de su camino a un posible competidor. Nombrado embajador partió para Inglaterra con instrucciones sobre su funcionamiento en aquel reino: le encomendaban ayudar a los católicos ingleses, conseguir la precedencia con respecto a los enviados de Francia y acabar con el corso, entre otras cuestiones. Desarrolla entonces una función pública y una secreta, en ésta se hacía especial hincapié en la cuestión religiosa. El Conde de Gondomar llegará a ganarse la confianza del rey Jacobo I de tal manera que el monarca no puede pronunciar una palabra sin consultar con el embajador español, quien tiene acceso a la Corte a todas las horas y es recibido en audiencia sin cita previa al igual que los cancilleres y ministros del rey.

Hemos invocado a don Diego Sarmiento no por su labor en la Inglaterra del Setecientos -ha de estudiarse en Diplomática- sino por el contenido de una carta que escribe al secretario Andrés de Prada en la que hace una entusiasta defensa de su origen, del Reino de Galicia y de la calidad de sus gentes. Cuando llega a Londres de inmediato incrementa su red de contactos, mantiene una ingente correspondencia no solo con la Corte en Madrid, también con otros embajadores españoles en cortes europeas: amplísimo volumen documental.

La carta se inicia con un párrafo de cercanía, como de entre vecinos del lugar, uno desde Inglaterra y el otro en la Corte madrileña: Meu señor verdadeiro: duas cartas tenho de vossa merced de dez de Novembre é de onse de Decembre, porque veijo as suas maos moitas é infinitas veces. Pasa el embajador a evaluar la situación desde una perspectiva estrictamente personal: pues así como es dicha tener por amigos á los buenos, lo es no sello de los malos. La vejez y el desengaño hanme puesto ya en estado que solo el morir como cristiano y como fidalgo gallego deseo. No deja de valorar los esfuerzos por dominar los acontecimientos ingleses: ver á los verdaderos católicos, llenos de persecución y trabajos y para ello no deja de describirlos concienzudamente Esto lo verá v. md. particularmente por los despachos que envío de aquí, que son harto largos; pero las materias son tales, que parece forzoso decirlas con sus calidades y circunstancias para que se entiendan mejor, y así lo largo es todo lo que sobra y se puede excusar.

Saluda y recuerda a las personalidades cercanas, se preocupa por las noticias de su salud y también de aquellos que han perdido el favor real y que él considera injusto: Pésame en el alma de los dolores y persecución del Conde de Salinas, porque es buen caballero, y porque le quiero bien y se lo debo; así suplico á v. md. que por lo que asimismo le debe, le haga merced en lo que se le ofrezca. Se duele de la muerte del Canónigo de Toledo ternísimamente me ha lastimado la muerte del señor D. Diego de Castro, porque era un ángel, y por ser hermano del Sr. D. Rodrigo de Castro, que ni en Galicia, ni en Castilla, ni en el mundo hay mejor caballero. Este es el momento de la carta en que después de una comparación con lo que cuenta un monje portugués en la Monarquía Lusitana, 1609, arremete con lo dicho y para que sea disparate y borrachera y mentira lo que dice fray Bernardo de Brito enseguida pasa a enumerar y a ensalzar las gentes de su patria.

¿Qué vireyes ha tenido Nápoles como los condes de Lémos, ni las Indias como el conde de Monterey? Hoy servimos á Su Majestad tres embajadores gallegos. Él mismo en Inglaterra; D. Francisco de Castro, duque de Taurisano, de la casa de Lemos, embajador en Roma; y don Baltasar de Zúñiga, embajador en Alemania. Continúa el embajador Sarmiento de Acuña: gallego prendió al rey Francisco de Francia en Pavía, Alonso Pita da Veiga; gallego ganó á Córdoba, Hernan Nuñez de Temez, cuyo nieto fue el Gran Capitan Gonzalo Fernandez de Córdoba; y así un gallego ganó a Nápoles; otro gallego conquistó a Jaen, Men Rodriguez de Biedma, cuyo descendiente es hoy dia el conde de Santisteban; gallegos conquistaron y ganaron el Andalucía, y así tienen hoy en ella la mayor parte sus descendientes los Córdobas, Aguilares, Figueroas, Riberas, Saavedras, Godoyes, Sotomayores y otros muchos. Gallego ganó el reino de Murcia, Pedro Gallego Fajardo, cuyo nieto es hoy el marqués de los Velez. Gallego era el adelantado don Diego Sarmiento, mi octavo abuelo, que solo él osó decir en el Consejo al rey D. Pedro que hiciese vida con la reina doña Blanca y dejase á doña María de Padilla, y quitase de la gobernación del reino á sus parientes, que le tiranizaban.

Continúa el embajador con la enumeración de los gallegos y sus valerosos hechos: Gallego era D. Fernando de Castro… habiendo muerto aquí, en Inglaterra, el año de 1366, se puso sobre su sepultura: La lealtad de España y la honra de Galicia. Gallego, señor de la casa de Figueroa, libertó á Castilla y á Leon del infame tributo de las cien doncellas. Gallego fue Payo Gutierrez que ganó la ciudad de Lisboa á los moros; fue hijo de D. Gutierre Paez conde de la Limia, en Galicia, y fue á servir al rey don Alonso el primero de Portugal, que le dio en aquel reino grandes estados y el apellido de Acuña, de que descienden tantos grandes señores y caballeros en España. Gallegos son toda la nobleza y conquistadores de Portugal…

El embajador parece que termina su filípica en defensa de los gallegos volviendo a recordar al fray Bernardo de Brito, monje portugués, que en las tierras lusitanas los que no descienden de gallegos, descienden de moros puesto que toda la parte de mediodía era de moros. Recuerda que la batalla de Covadonga fueron los gallegos y los asturianos los que vencieron sin ayuda de otra nación, ni más camellos ni elefantes, de los muchos que los moros traían en oposición, que sólo la noble sangre de los brazos de nuestros pasados. Continúa relatando las gestas de los gallegos puesto que gallego era el vencedor de la batalla de Clavijo, siendo alférez mayor y capitan general del rey D. Ramiro, Luis Osorio, señor de Chantada.

No se olvida el Conde de Gondomar de la inestimable ayuda que tuvieron las huestes del rey porque el apóstol Santiago visible y personalmente, mostrando con este ejemplo el agradecimiento de la buena acogida, grandes dones y veneración con que había sido recibido su santísimo cuerpo en Galicia… Gallegos fueron elegidos por sólo el valor de sus personas, para maestres y caudillos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, y para defender las fronteras de los moros. Gallega es tambien la orden y caballería de Santiago, y así gallegos son todos sus descendientes; pues su solar, su principio y su fundación fué en Galicia, junto á Puerto Marin, en el convento que se llama de San Elogio, y por caballeros gallegos, en defensa y para acompañar á los peregrinos cristianos que venian á visitar el santo sepulcro del Apóstol, haciéndoles escolta con sus personas y armas; edificándoles en los caminos hospitales y casas para su hospedaje y regalo.

Este asunto, este pensamiento, esta obra que digo, ¿qué nación la ha hecho?

En toda la carta no deja por un momento el Conde de Gondomar de estar orgulloso de la nobleza gallega por las especiales características que concurren en la forma de propiedad, en cuanto son los señores naturales por solo el verdadero derecho de las gentes, y en memorial y antiquísima posesión y sucesión de sus pasados, sin otras cartas ejecutorias ni títulos ganados por derechos civiles. Relata como el convento de Monte de Rama puso pleito a Juan de Novoa, señor de Maceda, un extraordinario navegante al servicio de los reyes de Portugal, don Juan V y don Manuel el Afortunado, en navegaciones y conquistas por las Indias Orientales, además de militar a las órdenes del gran Alfonso de Albuquerque que es el que señaló a nuestro Juan de Novoa como descubridor de la isla de Santa Elena, para desgracia del emperador francés. En el juicio en la chancillería de Valladolid halláronse á la vista en los estrados el abad y Juan de Novoa, y dijo el abad al presidente que mandase á Juan de Novoa que mostrase el título que tenía para aquellas tierras que poseía. El Juan de Novoa le respondió con gran cólera: Eu qué título hey de mostrar, mais que haberlas herdado de meu pay, é meu pay de meu avo, é meu avo de nosos antepasados, que as poseeron desde que o mundo foi mundo; é vos em San Bernardo, que era de Franca, é a puta que os pareu, ¿qué tendes que ver co a minha fazenda, per uns poucos de papeis derrocadeiros que presentais?

… y esta carta se ha ido haciendo más larga de lo que yo pensé en un principio, con el gusto y el hablar con v. md. y con Galicia, que no es mucho con esto pasar la raya, sobre todo en materia en que se defiende obligación con razon. Quien no pisa la raya no cumple con su obligación. Guárdeme Dios á v. md., como yo deseo. Lóndres, 27 de enero de 1614. D. Diego Sarmiento de Acuña.