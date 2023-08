Quejas por los reiterados cortes del suministro de agua en la Santiña

El martes día 27 de junio de 2023, es decir, hace 3 días, estuvimos desde pasadas las 07:15 hasta cerca de las 14:30 sin agua, y hoy más de lo mismo.

Hasta los trabajadores de Viaqua nos dicen que presentemos reclamaciones y ellos ya las trasladaron al Concello.

Sin palabras!

Graciñas Lores, espero que te pongas las pilas y entiendas el castigo, como tú mismo declaraste después de las elecciones.

Esto fue en esa fecha, a día de hoy otra vez con corte de agua, me imagino que provocado por otro reventón de una tubería, porque las grietas que salieron en la calzada y en el muro de mi casa, no son normales, más bien parece que sufrimos un terremoto, adjunto fotografías de esta mañana, también he buscado unos vídeos del 17 de agosto del año 2021, donde se aprecia el reventón de una tubería justo debajpo del portal de mi casa, rúa Santiña número 89, 36005 Pontevedra.

Tanto yo, como mi marido, como varios vecinos hemos presentado varias reclamaciones, las primeras del 30 de junio de este año, a las cuales aún no nos han contestado, hoy temprano he presentado otras, y me contestan diciendo que hay una avería :

Apreciado/a cliente, En relación a la incidencia del servicio de agua que nos has comunicado, te informamos que hay una avería en la calle Santiña detrás del Mercadona, las previsiones de nuestros técnicos para la reposición del servicio es aproximadamente las 12:30 h. Rogamos disculpes las molestias. Servicio de Atención al Cliente

Esta es la contestación a una de las reclamaciones de hoy, me pregunto que tengo que hacer, a quien acudir........Concello de Pontevedra, Valedor do Pobo....para que se solucionen estos problemas de una vez!!!!!