Financiación autonómica, paifocos e pailáns

Estamos a asistir a unha morea de propostas para conseguir a presidencia do goberno do Reino de España. Son moitas as que cada día aparecen nos xornais ou escoitamos nas radios e televisións. Mais unha das que máis forza colle é a da reforma da financiación autonómica. Este sistema de financiación aprobouse no ano 2009, cando era presidente do goberno José Luis Rodriguez Zapatero. O previsto era que durase cinco anos e logo avaliar e reformar o necesario, así ata hoxe sen reformalo. Xa daquela non satisfacía ao 100% a ningunha comunidade autónoma, agás o País Vasco e Navarra que non entran no réxime común. Mariano Rajoy, daquela líder da oposición, ordenou absterse aos presidentes das CCAA gobernadas polo PP. Galicia tamén, Feijóo era presidente.

Naquel momento incrementouse a porcentaxe de impostos cedidos as CCAA, acadando o 50% o IRPF e o IVE, e os Impostos Especiais un 58%. Isto venlle ben as CCAA ricas e con poboación xa que o que máis se tiñan en conta os aumentos da poboación desde o ano 1999. O Reino de España medrou, desde aquela, case seis millóns de habitantes. Pola contra temos CCAA coa poboación diminuída. Hoxe en día prima máis o criterio da demografía (o poboación protexida, o número de residentes e nenos en idade escolar ou maiores de 65 anos...) que os criterios xeográficos (dispersión da poboación, superficie, número de núcleos de poboación, envellecemento da poboación...)

Este sistema vixente, polo que vemos, non satisfai a ninguén. Hai CCAA como a Comunidade Valencia que ten un gran desfase e é normal non guste do sistema, ao igual que outras no mesmo caso. A súa renovación vai tarde. A tarefa non é fácil. As CCAA con moita poboación, como Andalucía piden que se basee no número de habitantes. Pola contra estamos nós, Galicia, que non lle convén ese sistema xa que temos territorio extenso, poboación dispersa e un grande envellecemento da poboación.

Penso que si o sistema de financiación autonómica fose xusto, en Galicia, teríamos superávit. Paro os galegos e galegas é moi interesante a lectura do traballo "IvieLAB. Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal" dirixido por Francisco Pérez e Ernest Reig, e o seu equipo formado por xente da Universidade de Valencia e do IVIE. Neste Informe analízase a traxectoria da Comunidade Autónoma de Madrid e a súa influencia como capital de España (https://www.ivie.es/es_ES/ptproyecto/ivielab-madrid-capitalidad-economia-del-conocimiento-competencia-fiscal/) no que salientan: "La investigación desarrollada muestra cómo operan, en este siglo XXI, las palancas mediante las que el Sector Público Estatal y el gobierno de la Comunidad de Madrid contribuyen con sus políticas a dar continuidad al proceso de concentración en la capital de porcentajes crecientes de la población, la renta y la riqueza españolas, acentuando los potentes mecanismos de aglomeración que genera la actividad privada." Mais tamén no dous derradeiros capítulos analizan o papel que ten o Sector Público Estatal (ao concentrarse en Madrid a maior parte dos efectivos e decisións) e a Comunidade de Madrid coa súa política de redución de impostos.

Si lemos o Informe do que falei antes e logo imos ao IGE (Instituto Galego de Estatística) podemos ver as empresas que xeran a súa riqueza en Galicia e que teñen a súa sede en Madrid. Xa estamos chegando ás 4.500 empresas galegas que teñen a súa sede en Madrid. No ano 2019 eran 3.983. O ritmo de cambio de sede é enorme, da orde de 170 por ano. Ten importancia? Como non vai ter. Esas empresas pagan os seus impostos en Madrid e non aquí.

É forte pensar que os operadores eléctricos, que sempre extraeron electricidade á conta dos nosos ríos e agora tamén á conta do noso vento. Nin Naturgy (antes FENOSA), nin Iberdrola, nin ENDESA teñen sede en Galicia. No caso de Pontevedra temos a ENCE, que tanto se enche a boca falando do que aporta, esquecéndolle que onde aporta é en Madrid, onde ten a sede, aquí extrae e paga salarios, punto.

Hai casos moi sanguentos na industria coma o caso de Alcoa que segundo os datos da estatística oficial é máis do 30% do PIB da Mariña Luguesa, e non ten máis empresas en España, pero si ten a sede en Madrid. O mesmo pasa con Xeal (antigamente Ferroatlántica) que é quen máis PIB aporta á Costa da Morte e se aproveita, para desenvolver o seu traballo, de varias centrais hidráulicas no río Xallas. No eido económico tamén son maioría, aínda que non todas, as Sicav dos grandes patrimonios e fortunas galegos que teñen a sede en Madrid. Poderíamos por máis exemplo pero farían falta moitas páxinas.

Asómbrome moitas veces cando me din que o capital non ten patria. Que equivocados están. Si teñen patria: Madrid. Comentábame, hai uns anos un xerente dunha empresa da Coruña, amigo meu dende os anos nos que eu traballara nunha empresa desa cidade, que sufría fortes presións para que trasladara a sede da súa empresa a Madrid, e que como a el a outros moitos coñecidos del. Bastantes cambiaron a sede, moitos ao seu pesar. O comportamento de pailán deses empresarios é do máis vergoñento co país, só falta que acaben dicindo, como dixen en algúns artigo (aquí poñer acento madrileño): "egg que como en Madrid...". Reflicte un rexeitamento coa orixe.

Vexo con cara de parvo os escritos e colaboracións do xornal en papel de máis tirada de Galicia que estes días non fai máis que falar da financiación autonómica asociando a débeda de Cataluña e extrapolando datos en comparación con distintos sectores galegos. Nunca vin que se fixera ningunha análise sobre os cartos que perdemos por ter esas empresas con sede en Madrid e producindo aquí.

Débese facer unha reforma do sistema de financiación autonómica o máis consensuado posible, o máis axeitado ás nosas realidades. Porén tamén temos que deixar fóra ser paifocos e pailáns e traballar para que esas empresas volvan a traer as sedes. O presidente da Xunta de Galicia debería pelexar para que esas empresas volveran ater sede aquí. Pero a Feijóo gustáballe moito Madrid, estar coa "jet set", mesmo saír no papel rosa, agora xa o conseguiu. Rueda, parece que vai polo mesmo camiño, tamén se ve moito por Madrid. Aquí invita a xantar ao seu alcalde.

Se as empresas galegas con sede en Madrid pagaran aquí os seus impostos seríamos máis ricos, poderíamos investir máis na xente e, estou seguro diso, negociaríamos a financiación autonómica doutro xeito.

Coidádevos da calor.