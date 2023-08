Agradecimiento público de la familia de Xosé Luis Torrado "O Bruxo"

En estas fiestas de la Peregrina que comienzan en breve habrá una importante ausencia: Xosé Luis Torrado, "O Bruxo". Él falleció hace unos días sin poder acudir a esta cita que tanto disfrutaba y en la que tanto podía dar, celebrar y compatir con los demás. Esta era una de sus máximas en la vida. No en vano su despedida fue multitudinaria y repleta de muestras de reconocimiento, cariño y alabanzas hacia su persona y vida. Su familia está muy triste por su marcha, pero al mismo tiempo, con una enorme emoción por tales muestras de amor –porque no se puede llamar de otra manera– hacia Xosé Luis. Por eso, la familia quiere agradecer públicamente el apoyo, reconocimiento y grandísimas muestras de afecto hacia él.

Comenzando por los medios de comunicación de Pontevedra, el resto de Galicia e incluso de todo el estado: vuestro apoyo no tiene precio. Representa un grandísimo orgullo, repasar la infinidad de páginas y minutos de prensa en papel, digital y audiovisual, tanto en gallego como en castellano, tanto en Pontevedra y toda Galicia como en el resto del país que han hablado de "O Bruxo" atestiguando su trayectoria, experiencia y sabiduría y el legado tan importante que deja. Así lo atestiguan también la multitud de deportistas, profesionales del deporte, representantes de instituciones deportivas, clubes de todo tipo, etc, etc venidos de todas partes de España a darle un último adiós a Torrado. Las anécdotas de "O Bruxo", son numerosísimas e interminables, siempre motivo de sorpresa y satisfacción para la familia.

Asi mismo agradecemos su apoyo, presencia y recuerdo de Xosé Luis a personalidades del ámbito de la política y las instituciones deportivas locales, provinciales, gallegas y españolas. Incluso internacionales. Es un orgullo recibir el reconocimiento, por ejemplo, de equipos deportivos de China, Rusia, EEUU, México, Cuba y tantos otros, o de organismos como el Comité Olímpico Español y el internacional.

Torrado acogía, atendía, difundía su legado entre personas de todo el mundo, de todo tipo de condición económica, social e ideológica. De hecho, otra de sus virtudes fue la solidaridad y el altruismo, trabajando desinteresadamente en muchas ocasiones para personas, instituciones o clubes.

Queremos agradecer sinceramente y con gran satisfacción el apoyo, interés y magnífica labor profesional y humana que prestaron a Torrado y a su familia en este trance los servicios públicos sanitarios de Pontevedra y todos los equipos que lo conforman.

Especialmente la 4ª planta del Hospital Provincial de Pontevedra (CHOP); el doctor Sineiro, sin duda grandísimo médico y mejor persona; enfermería, auxiliares, limpieza y resto de departamentos que hacen que las personas usuarias se encuentren respaldadas y muy bien atendidas en todo momento. De forma muy especial, por su apoyo y discreción a Alejandro y su familia, compañero de habitación de Torrado en el CHOP.

Al doctor Wolfran, sobrino político de Torrado; al sanitario Juán Almón, alumno y discípulo de Torrado y posterior maestro de recuperación deportiva que trabajó precisamente con O Bruxo durante más de treinta años, a él, muchas gracias por el interés, cariño y apoyo que ofreció siempre a la familia y mucho más en los últimos días de nuestro padre.

A la funeraria San Marcos por el magnífico trato familiar y respetuoso que nos ofrecieron y dispensaron.

Al sacerdote Alberto Domínguez que en su homilía en honor a Xosé Luis Torrado tuvo un sinfín de buenas palabras, respeto y humanidad para O Bruxo recordando además varios episodios memorables de la vida de mi padre y mencionando en muchas de ellas a nuestra madre y su compañera de vida, María Rosa da Silva.

A la agrupación de gaitas Os Alegres por una amistad de toda la vida y en concreto también por su recital de acompañamiento del féretro y posterior enterramiento en el panteón familiar. Sin duda este fue uno de los momentos más emotivos del desarrollo del óbito de nuestro padre, con una comitiva espectacular, majestuosa, muy, muy emotiva que terminó, no podía ser de otra manera, con el himno gallego y vítores a Torrado. Y, con el corazón henchido, os contamos que ahí no acabó todo: rescatamos aquí las palabras del sepulturero del cementerio de Pontevedra que muy amablemente estuvo esperando a que nos despidiéramos de nuestro "divino padre" –como él mismo lo describió– para cerrar el campo santo varias horas más tarde de lo habitual, no sin antes decirnos, con gran sinceridad y afectación que: "hoy este campo santo se honra al recibir a hombre excepcional"..

Rosy y Marta Torrado da Silva