Saber popular

Ya Don Miguel de Cervantes, en el capítulo 67 de la segunda parte de su excepcional obra Don Quijote de la Mancha, pone en boca de su protagonista lo siguiente: "Los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia".

Los refranes conviven con expresiones populares que tratan diversos temas y lugares. No va de erudición este pequeño artículo, pero sí decir que, tanto refranes como locuciones fueron estudiados y recopilados desde la Edad Media por autores no menos desconocidos como el Marqués de Santillana; y así siglo tras siglo y, tras muchos estudios, llegamos al siglo XXI con la edición de refraneros multilingües, como el Diccionario Akal del refranero español (2012), en el que se recogen refranes gallegos, catalanes, vascos, castellanos, etc.

Es esta una tradición latina, romance y semítica y así llega y se instala en nuestra Península. Son dichos populares de la universidad de la vida, que me gusta utilizar de forma pedagógica para ejemplarizar hechos y también para criticarlos poniéndolos en su contexto, haciendo ver que hoy son incorrectos políticamente, y es más, diría que humana y socialmente, pero ahí están.

Estos días post electorales me martilleaba en mi cabeza uno: "esto es la ley del embudo, para mí lo ancho, para ti lo estrecho". Qué actual e injusto me parece. Para muchos es una ley que se carga la igualdad, la solidaridad, la empatía y la equidad, para otros su práctica clasista y habitual. Pero no es ni siquiera por esto que viene a colación, sino para refrescar nuestra memoria colectiva, que ya está bien de manipular a la ciudadanía.

Volvamos a la "maldita hemeroteca", que tercamente nos muestra los datos. Año 2019: la Sra. Díaz Ayuso quedó segunda, después del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo,

¿y?, pues que fue elegida, como perdedora, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, según sus mismas palabras hoy en todos los medios. Pero entonces fue totalmente normal y legal, hoy no. Recordemos la llegada a la Presidencia de la Sra. Esperanza Aguirre en 2003, en la Asamblea de Madrid con muy malas artes, en la que dos parlamentarios electos, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáenz, impidieron, con su abstención en la segunda votación, la investidura y elección de Rafael Simancas como presidente: con esta acción quedó acuñada una nueva palabra en nuestras lenguas, el "tamayazo". Entonces todo normal, no les preocuparon ni los pactos, ni las chapuzas, por ser elegante. Pero ustedes sí lo recuerdan, ¿verdad?

Sigamos: 1996, recuerdan aquello "que diu" el Sr. Aznar de hablar catalán en la intimidad. Qué simpático, todo por un puñado de votos que le ofrecía el honorable Sr. Jordi Puyol. ¿Era o no Convergencia i Unió independentista? Y lo que es todavía más esperpéntico, esto, después de una campaña en la que se increpaba al "moi honorable president", con aquel slogan de "¡Puyol, enano, habla castellano!".

"Tié que haber gente pa to", diría el torero Rafael el Gallo al conocer al filósofo Ortega. Pues sí, hay de todo y para todo: El Sr. Juanma Moreno, presidente de la CC AA de Andalucía, en 2019 salió elegido, siendo también el segundo en el ranking con 26 diputados, frente a los 33 del PSOE y 3 de Podemos, pero con el apoyo legal de 12 escaños de Ciudadanos, y 12 de Vox.

Y el 23 de julio de 2023, ¿qué pasó en Extremadura, sólo por poner un ejemplo?, ¿quién tuvo más votos? Pues el PSOE (242.659 y 28 escaños), pero las matemáticas parlamentarias le dieron la presidencia al PP (236.235 votos y 28 escaños), con el apoyo de los 5 diputados de Vox, después de que la Sra, Presidenta afirmase no querer contar con un partido machista. ¿Mintió o cambio de opinión? En definitiva, reculó.

Y ya no digamos, si hablamos de los pactos con Bildu, por cierto, partido legal en España. En 2011 el alcalde de Donostia Juan Carlos Izaguirre brindó en agosto con concejales del PP en la Semana Grande, antes de que ETA anunciase el cese de su actividad. ¿Cómo le llamarían a esto ahora: mala memoria, memoria selectiva o la famosa Ley del embudo? Pues eso, todo junto, pero un poco obsceno sí es, puesto que esa "ley" evidencia y denuncia una injusticia que nadie se atrevería a negar y que se practica más a menudo de lo que en justicia debería ser, porque pone en primer plano la ley del más fuerte, o de la sinrazón, atentando contra los principios de igualdad y de la palabra que tanto me gusta, la equidad, necesaria para que los de más abajo puedan llegar a un nivel de igualdad, y que sin ella es imposible.