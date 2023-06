Instan al PP a no subvencionar la tauromaquia desde la Deputación

La plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas ha instado esta mañana al Partido Popular a respetar el acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de Pontevedra donde existía el compromiso de no apoyar económicamente las corridas de toros, luego de que la correlación de fuerzas haya cambiado este 28M.

En el periodo 2009-2014 el organismo provincial dedicó más de 120.000 euros a pagar publicidad relacionada con la feria taurina de Pontevedra, y entre 2001 y 2013 hubo ayudas a las peñas de aproximadamente 25.000 euros. A ello se suma la compra de entradas, que solo en un ejercicio ascendió a más de 9.000 euros de gasto público.

Frente a ello los abolicionistas lograron sacar adelante una moción en 2015 con los votos de Marea, BNG y PSdeG, con el acuerdo de no dar soporte financiero a una actividad que apenas sigue el 0,03% de la ciudadanía gallega, de acuerdo con la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales que realiza el Ministerio de Cultura.

Galicia, Mellor Sen Touradas recuerda a los populares que no existió ninguna voz contraria a no subvencionar corridas de toros en la provincia, por lo que piden que el futuro gobierno de la Diputación siga el criterio de las mayorías sociales y no el de los grupúsculos que apoyan estas prácticas totalmente ajenas a la realidad de la comunidad.