Pensiones II

La élite gobernante pasa por encima de los parados, de las familias en paro y de lo que haga falta. Para eso mantiene esta situación en la que en todos los años de democracia SIEMPRE hay 3 ó 4 millones de personas en paro a lo largo de todo este tiempo. Se fuman la situación: no digamos los mariachis sindicales con su sombrero charro, polainas y guitarrón, ¡cómo les cantan las mañanitas a los que los untan bien untados! Hay que tener en cuenta que la izquierda tiene a su disposición una especie de pulpo sosiá pagado con nuestro dinero: los aún llamados sindicatos ocupan tres o cuatro patas, verticales. El ciudadano no solo ha de elegir, ha de exigir: seguir con 3 millones y medio de parados y con la actividad en el 60% de la población activa o cambiar de una puñetera vez para que España tenga la actividad productiva a tope y así conseguir estabilidad en las pensiones. Estabilidad que únicamente la facilita el empleo. De 40 millones de personas que pueden trabajar solamente están en el mercado laboral un poco más de la mitad. Una ingente cantidad de personas y familias que no tienen trabajo, no lo buscan y que malviven de las paguitas peronistas. Es un fracaso como nación, y denota una muy baja calidad democrática en la que la ciudadanía no salimos nada bien. Se oye mugir el ganado en Abilene. Porque los números se acercan a la cúspide no va a haber tiempo para parches ante una situación que lleva 40 años produciendo parados: poca actividad, poco trabajo, mucho paro, pensiones sin fondos para cubrirlas, penalizando el trabajo y todo lo que falte al final cargándolo a Deuda. Esta es la tragedia, chámalle como queiras:

Un inciso con los jóvenes que quieren empezar a trabajar:

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL o como se llame: comprobemos cómo está el empleo en los aprendices, los que entran al mercado laboral por primera vez y que pasan a percibir por imposición peronista la módica cantidad de 1.260 € mensuales !!!. ¿A cuántos se contrata? De cada 100 que demandan empleo 30 se quedan sin poder trabajar. Una cifra de impresión. Una pequeña tragedia vital para ellos y para las familias. Para que lo hicieran los 100 entre otras cosas habría que dejar libertad a la empresa para que responda a la pregunta: ¿qué productividad aportan? Eso es lo que tienen que cobrar: la empresa necesita contratar a gente valiosa que permanezca a lo largo del tiempo, ya sea el joven que quiere trabajar por primera vez o cualquier trabajador o directivo de empresa. Muchos ganarían más de lo actualmente estipulado. Y otros menos: como debe ser.

Subiendo el SMI desde el sofá, puede que encima de una nube ministra, solamente falta que montes tu empresa y comiences a pagar las nóminas.

Para que salga una media del 30% tiene que haber índices cercanos al 50 ó el 60% de paro juvenil en algunas regiones. Pero desde hace 40 años igual.

COTIZACIONES SOCIALES: actúan como un impuesto al trabajo. Se relacionan directamente con el mercado de trabajo a través de los costes laborales: cuantos mayores sean éstos, menos empleo y más parados. El ministro Escrivá cuando estaba en la AIREF clamaba contra el nivel de las cotizaciones sociales en España por cuanto somos uno de los países con más paro y menos tasa de empleo debido al alto porcentaje que suponen las cotizaciones sociales:

Ahora Escrivá ha inventado la rueda de molino poniendo nombres raritos a lo que es puro impuesto al trabajo. Estos porcentajes se van a trasladar hacia atrás a los costes laborales que tiene la empresa e inmediatamente va a actuar: o menores salarios o menor nivel de empleo, ¡eh figura!: porque ya sabemos que tenemos poco paro a nivel general, no digamos el poco paro juvenil que disfrutamos, y además gozamos ampliamente de unas cuentas públicas equilibradas; el nivel de empleo está a la altura de los principales países de la UE, el nivel educativo es tan envidiado que nos lo copian, las instituciones mantienen un nivel de independencia del poder ejecutivo que España figura entre los primeros países en transparencia. El grado de libertad individual y el bajo nivel de intervención política en los actos de la ciudadanía y en la Justicia nos otorgan uno de los lugares de honor en todos los rankings de niveles de vida… Sábato había escrito un libro cuyo título viene al pelo: Informe sobre ciegos.

¿Llegan las cotizaciones sociales para pagar las Pensiones? NI de coña. Hace años que hay que tirar de los impuestos sobre la actividad para poder sumarlos a las cotizaciones y pagar. ¡Porque no hay empleo para pagar pensiones!

El buen técnico Escribá se nos ha transformado en un hooligan del paro: ¿qué decía antes para paliarlo? Que las cotizaciones sociales son el primer impedimento en la contratación laboral. ¿Y qué vamos a hacer ahora para apechugar con la montaña de Deuda, digo, de Pensiones que ya tenemos montada? ¡Pues incrementar cotizaciones sociales! Con un par y la yema del otro. El paro sube como mínimo el mismo nivel en el que se incrementan las cotizaciones sociales. Un montón de gente no será contratada: al paro o a la emigración. Además, es un asunto que afecta al segmento de empleo más importante, el más preparado y tecnológico, el de los altos sueldos por la productividad que aportan. Sr. Escrivá, le iba a nombrar dentro del grupo de los listos por su brillante trayectoria, pero más bien Vd. es un mandado: Escrivá, como tenemos que largar a Europa la reforma de las pensiones y así poder cobrar los fondos de los parásitos, pon lo que haga falta para que los socios lo firmen y a correr.

Como en el Vesubio, tenemos dos montañas unidas: la montaña de Deuda y la montaña de las Pensiones, que ahora acaba de subir un 8,5% que no tiene en el cajón ni lo tendrá. Mientras, la Seguridad Social va por buen camino socialista:

En 10 años el gasto en pensiones aumenta un 50%. La deuda de la Seguridad Social se multiplica x 6. No parece que tengamos estabilidad posible con las variables que tenemos en empleo, población y costes. La caja única del Tesoro Nacional irá recogiendo cada ejercicio todas las Deudas que dejan los Presupuestos de gasto político junto con los déficits de la Seguridad Social, y con todo ese bagaje financiero saldrá el Tesoro a buscar inversores que compren nuestros papelitos de Deuda. Sin que la sociedad se remueva de su asiento, hasta la victoria final. Porque queridos hermanos: todo esto se paga.

Es tan inadmisible que no sé cómo no dimiten todos: desde el Consejo de Estado al gobierno y oposición en pleno. Un país agujereado por esta élite de pacotilla con el amparo y la impunidad que le otorgan los medios subvencionados. En la Puerta del Sol -y en las plazas de los Ayuntamientos de toda España- tendría que haber una pantalla gigante que mostrase el importe de la Deuda Pública al minuto, la cantidad que se paga en el ejercicio: 0 €, luego el importe de los intereses de la Deuda y por último todos los parados y todos los chavales que no encuentran empleo. La lista de Schindler de un país mal gestionado. ¿A qué hay que remitirse? A los hechos.

Toda la actividad legislativa desemboca en deuda. Por el camino quedan niveles de actividad, de paro y empleo juvenil, niveles de baja-media calidad de los puestos de trabajo… toda una estructura de empleo, paro y actividad rodeada de impuestos, cargas, tasas e intervenciones que no es capaz de generar riqueza suficiente para mantener la estructura de gasto de esta pandilla de apandadores. No digamos para pagar pensiones.