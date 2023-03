¿Tolerancia… qué?

De sobra conocida es la doble vara de medir en la política, sobre todo, con la corrupción, propia y ajena. Y conocida es, también, la mala costumbre que tienen los políticos de aludir a los miles de concejales honrados que hay en España para tratar de disimular los graves casos de corrupción que asoman en sus filas. Por supuesto que hay muchos políticos honrados, como hay miles de hombres que no son maltratadores y no por eso se deja de castigar y condenar de forma enérgica a los que sí lo son.

La mayoría honesta no resta un ápice de culpa a la minoría que comete delitos, y eso es algo que todo el mundo debe de interiorizar, empezando por los propios afectados. Ya está bien de tapar vergüenzas propias con méritos ajenos. Ya está bien de escurrir el bulto haciendo como que no sabían nada. Ya está bien de ningunear a la ciudadanía disimulando para que parezca que no conocían a los corruptos. ¿Cómo no los van a conocer si son compañeros de escaño en el Congreso?

En el columpio de la corrupción, es el turno del PSOE, que se ha visto involucrado en una nueva trama, muy fea, por cierto, y las excusas que ofrecen son las mismas de siempre, las mismas del PP y de todos los partidos que se ven en la misma tesitura.

Empezando por la típica postura de camuflaje, consistente en no nombrar a los presuntos corruptos que, de repente, dejan de tener nombre para convertirse en anónimos seres innombrables. Por eso Juan Bernardo Fuentes ha dejado de ser el Tito Berni, para más señas portavoz adjunto del grupo socialista en la comisión de Hacienda, para convertirse en “esa persona de la que usted me habla”.

En este caso, además, al PSOE le pesa la losa de haber rebajado el delito de malversación. Es que, blanco y en botella suele ser leche, y si además se aboga por reducir las penas de la malversación a los corruptos, por cierto, el delito más común entre los políticos, poco se puede argumentar para decir que se está contra la corrupción con el famoso y estéril argumento de la “tolerancia cero”, el cual, por cierto, de tanto repetirlo se está convirtiendo en una frase hueca, en una tontería.