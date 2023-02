"Historial gráfico de la arquitectura en Pontevedra, desde el eclecticismo al modernismo"

Autor: Don Rafael Pintos Mendez, "Wladimir Dragossán".

He leído varias veces el "Historial" de este gran polifacético pontevedrés. Ha realizado un laborioso trabajo durante siete años. Hurgó en bibliotecas, visitó los edificios que menciona, recogiendo todos los vestigios de su arte y los pequeños detalles.

Le encuentro en el Liceo Casino y me intereso de su trabajo; nos comenta.

- Esta labor de campo me llevó más de siete años. Lo presenté en la Diputación sin exigirles nada a cambio, porque creí conscientemente editarlo en la Imprenta Provincial a constar, en mi interior, gran cantidad de material gráfico del libro en los archivos de la Diputación, guardados en la biblioteca del Museo. Lo escribí en nuestro idioma Gallego para dejar constancia de tan memorables inmuebles. Sé por qué no le dieron luz, pero mi prudencia me dice que guarde silencio.

He indagado en varias bibliotecas y visitando estas casas personalmente, las cuales me facilitaron grandes informaciones al respecto.

Don Bernardo López Abadín y su esposa Mercedes López-Ríos restauraron El Palacete de un gran relieve histórico, sito en la calle Sarmiento. Lograron que el Palacete familiar tomase su origen afrancesado del siglo XIX y el refinado gusto de su promotor y brillase en todo esplendor original.

Me mostró una cama de dosel en el dormitorio; era posible que perteneciese a un rey de Castilla y en ella había dormido la Reina Victoria Eugenia, en una visita a la ciudad de Pontevedra.

Me facilitaron fotos de todas las peculiaridades de esta casa de leyenda. Lo mismo me sucedió con otras obras arquitectónicas de esta ciudad.

Habían escrito sobre Sesmero, pero parcialmente. Yo, a base de investigar, reflejé todo su gran trabajo arquitectónico en esta ciudad, con sumo detalle de su obra.

- Dicho trabajo fue debidamente registrado en la Propiedad Intelectual, mucho antes de que ciertos señores, a quienes les comenté mi trabajo, se apropiaran de la idea (aunque fuese parcialmente), sin citarme en sus ediciones como si fuese el mérito exclusivamente suyo.

En el 2013 se conmemora el centenario de Sesmero y no tuvieron la delicadeza de invitarme a dicho evento. Pero sí, basándose en mi libro, sacaron a la luz la historia y obra de Sesmero.

He de decir alto y claro que el prólogo de este libro lo realizó el arquitecto Cesar Portela y detalla mi labor referente a edificios que atesoran grandes historias.

Amigo Wladi, pasadas las elecciones, deberías presentarlo de nuevo a Departamento de Cultura de la Diputación, ya que tu obra debe de estar en las bibliotecas públicas y privadas.

Te deseo suerte y sigue con tus trabajos. Dejarás un buen legado para la posteridad.

Ensayo: Copyright © Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: Copyright © Miguel Selas Canga.