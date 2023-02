¡Varsa! ¡Varsa! ¡Vaaaaaaarsá!

Dice el Diccionario de Autoridades que "farsa" es la representación de algún sucesso, fábula o invención, que viene a ser lo mismo que oy entendemos por Comédia. Si no fuera una tragedia para la nación, cómo nos lo pasamos ante el espectáculo que nos brindan los que mean colonia. El primer varón dandy era Manolo, Manuel Vázquez Montalbán, del PSUC. Para los no iniciados las siglas son el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el Partido Comunista en Cataluña, el de la república, la guerra civil y el de la posguerra. Los comunistas que pusieron contra la pared a los trotskistas y anarquistas y llegado el 37 les dieron escabeche. Lo contaron varios, entre otros Orwell. Manolo nunca nos contó donde había quedado Andrés Nin y eso que anduvo por el Comité Central.

Sin embargo Montalbán podía poner solución a sus males pues no tenía más que bajarse al vestuario y hablar con Kubala o con Kocsis y Czibor sobre la vida en la Hungría del telón de Acero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a vuestros padres en Budapest? Dos sencillas preguntas de intelectual comprometido con las que espabilaría en un santiamén. Caída del caballo a punto. No bajó al vestuario y en su lugar tomó al poble catalá de rehén intelectual y a renglón seguido transformó el Barcelona CF en més que un club: "cuatro dedos entintados en la sangre del Pilós y después pasados, con empaque histórico, sobre la pulimentada cara de un escudo". Non se fai un palleiro sin palla: la sangre cuatribarrada. Esta entelequia del término pueblo con el que se designa a una inmensa y variopinta amalgama de ciudadanos es un arma cargada de futuro, bien lo saben los meapilas actuales.

Al panal de rica miel del Barcelona CF se le acercaron muchísimas moscas a lo largo de los últimos años del franquismo y primeros años de democracia, para finalmente desembocar en lo que se ha convertido el club, panem et circenses de la Política nacionalista. Vallas electrificadas a la libertad. Acaparado para los ejercicios de trapecio, salto al vacío, clowns & market para las mentes trituradas por la tolva racista y excluyente capaz de construir cualquier régimen que no sea democrático.

Hay escenas que marcan trayectoria: aquel talludo manifestante -es posible que ni hubiera nacido en Cataluña: los ajenos son los más creídos- con toda la frente despejada que continuaba hacia la coronilla mostrando una cabeza resplandeciente, luminosa y brillante en la que con toda seriedad había ensartado una pegatina amplia y combativa que ocupaba todo el frontal de aquella inteligencia. ¿Y los cuarentones que moqueaban en la grada en el funeral del rey Cruyff? ¡Qué de seriales se habrán comido los pobres! Desde la torreta giratoria de tv3, cataluña radio… ¡Cuánta saga de los porretas para alcanzar el culmen de la emoción! Espíritu nacional. FEN.

Un auténtico connaisseur de la colonia es Guardiola. Si la sombra del ciprés es alargada, qué podemos decir de la cantidad de cientos de millones gastados para que el nene consiga de una vez la Champions. Cuando llega al Bayern, campeón de Europa en ese momento, le hacen una intemerata de fichajes. Recuerdo comentar con colegas que, en mi opinión, tenía la ineludible obligación de volver a ganarla. Es tal el anzuelo y la sopa que allí me discutían que no, que como máximo su función era la de hacer un buen papel. Este individuo forma parte del espectáculo nacionalista que para eso tiene a su hermana cobrando del régimen 90.000 € al año. Perteneciente a la cuadra intocable del periodismo lambón, cuando habla del país petit siempre me acuerdo del positivo por nandrolona en un control antidopaje cuando jugaba en el Brescia… por supuesto noticia que ha desaparecido.

De la teología culé forman parte los valors. ¿Qué me dice usted buen hombre, de qué valores me habla? El más indicado para hablar es el extraordinario jugador Javier Hernández que se fue a jugar a Qatar y una y otra vez nos informaba de la extraordinaria situación que vivía en esta sociedad medieval incomparablemente mucho mejor que la puta Espanya. Este portento de la democracia universal también forma parte del Círculo del Anillo de la legalidad vigente… convenientemente apartada la mitad de la población que vive en Cataluña.

¡Qué razón tenía Mou! Cuenta un director de periódico: aquella rueda de prensa de diciembre de 2010 en la que nuestro protagonista se quejó en voz alta de los 13 ¿fallos? arbitrales cometidos por Clos Gómez en un Sevilla-Real Madrid. No tocó de oído ni hizo demagogia, sencillamente, los documentó: pitó a los merengues cuatro fueras de juego que no eran, se comió un penalti de libro y expulsó a Carvalho por un cabezazo fortuito. Un fallo era posible en la era preVAR, dos también, pero seis se antojan un tongazo de padre y muy señor mío. Por no hablar de las 78 jornadas que estuvieron los culés entre 2016 y 1018 sin que les señalaran una sola pena máxima en contra coincidiendo con los suculentos pagos al entonces vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira.

Todo el espectro periodístico que forma la ideología dominante anda buscando debajo de las piedras la forma de desviar el cañonazo infame: que si el villarato, la mangancia dentro de la Directiva, que todos los equipos se dedicaban a lo mismo y por eso callan… este es el carrusel de la farsa en la que esta claque quiere ver montados a todos los observantes. Su entrenador hace bromitas en el vestuario sobre el asunto. Nos va a quedar la voltereta final que perpetrarán con el concurso de snchz: ya que el Barsa se dedicó a comprar los árbitros durante años, en lugar de penalización alguna, maquillaje, y además ahora toca dar vuelta de campana, triple salto mortal y a salvar al soldado Ryan. Vamos a salvarlo… con el dinero de todos los españoles. ¡Como la Generalidad! Que tiene una Deuda que debe rondar los 100.000 millones € mientras con nuestro dinero siguen abriendo embajadas. ¿Nos jugamos algo?

Cuentas Anuales. Presupuesto BARSA 2022/23.

Todas las secciones dan pérdidas excepto el equipo femenino que gana 150.000 €… ¡y la empresa Barca Licensing & Merchandising S.L. que va a ganar 410 millones € (ingresos: 154 M de €) por una partida recogida con el nombre de: Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado 398.947.000,00 €! ¿Qué te parece romerales? Yo creo que son unas cuentas que nacen, crecen y se desarrollan únicamente en entornos mediopensionistas: la mitad la paga el Barsa y la otra mitad los españoles.

Enardecidos por el limpio espíritu que deben observar todos los contendientes… ¡Viva el Barcelona Fútbol Club! ¡Viva la Constitución! ¡Viva España y viva el Rey!