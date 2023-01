Siniestros y retorcidos

Probablemente, toda la polémica generada en Castilla y León con el tema del aborto quedará en nada desde el punto de vista jurídico y legislativo. El problema es lo que todo este lío supone desde el punto de vista político, porque en este aspecto, la situación sí que es grave.

Desde su nacimiento, estamos asistiendo al proceso de construcción de un discurso reaccionario por parte de Vox, un discurso neofascista, que busca pescar votos en los caladeros ideológicos que, cada vez, se parecen más a un vertedero.

Lo más sorprendente de las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, además de la propuesta en sí misma, que es a todas luces antifeminista y tiene un claro carácter regresivo para los derechos de las mujeres, es saber en qué puede estar pensando esta gente para que se le ocurran estas cosas. Es decir, ¿en qué hay que tener la cabeza metida para que a uno se le ocurra una idea tan siniestra y retorcida?

La intención de Vox es hacer chantaje emocional a las mujeres que deciden abortar, y para ello, utilizan la excusa de la natalidad. Con ello pretenden ocultar su verdadero deseo, que no es otro que convertir a las mujeres en incubadoras cuya misión en la vida sea parir hijos. Por tanto, frente a su voluntad de interrumpir un embarazo, está el chantaje emocional para devolver a las mujeres al lugar del que, según creen, nunca debieron salir.

Paree que no se han enterado que el aborto es un derecho, y que no es obligatorio hacer uso de él. Les falta madurez y tolerancia para no hacer causa de ello, sino todo lo contrario, cuando deberían ayudar a consolidarlo en vez de tratar de limitarlo por su ideología ultra religiosa.

La única noticia positiva es que esto no es nada nuevo. Es muy preocupante que todas las propuestas que hace Vox vayan siempre dirigidas al caladero del antifeminismo, a la xenofobia, a la homofobia y al negacionismo climático. Nunca hacen propuestas de políticas que afecten a la vida diaria de los ciudadanos, porque para ellos todo gira en torno a generar frentismo entre los españoles.

Y también es muy grave que Feijoo, que se erige en líder de la derecha moderada, no se manifieste claramente en contra de estas posiciones, dejando la puerta abierta a que, en el escenario preelectoral en el que nos movemos, tengamos que quedarnos con la duda de qué, gente que piensa estas cosas, puede gobernar en nuestro país.