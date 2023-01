O misterio do DR. Fu Manchú

Fu Manchú era un mandarín que odiaba ós occidentais e estaba disposto a utilizar todos os seus moitos medios para exterminalos. Era un home inmensamente rico e culto (tinha varias carreiras) e encarnaba o suposto "perigo amarelo" que a raza branca vía na enton incipiente inmigración oriental. Así, os chineses e demais xentes do Leste pasaron de seren víctimas colonizadas a malos da película. Queiras que non, non estaba isto exento de certa xenofobia. Este persoeiro (literario) tinha ó seu servizo un verdadeiro exército de sofisticados asasinos, creaba inxenios de morte e tortura e utilizaba, de cote, fieras e animais velenosos (aranhas, serpes, escorpións) para levar a cabo os seus horribles crimes. Pero contra todo malo hai un bo, ou aparentemente bo. Neste caso era a perelha formada por un tal Denis Nayland Smith e o seu axudante, o Dr. Petrie ("Nada que ver" con aqueloutra parelha de Sherlock Holmes e o Dr. Watson) Estes dous era os augafestas de Fu Manchú, igual que Bond era o augafestas de Spectra ou Van Helsing o de Drácula. E falando de Spectra; o paralelismo desta organización criminal con Fu Manchú é notable…eu diría que é un plaxio máis que evidente de parte do "temible operario do recontraespionaxe" do MI6, Ian Fleming, pai de 007. Casualmente, o tal Denis Nayland acaba trabalhando para Scotland Yard, a CIA e o MI6 do devandito Ian. Todos os malotes tenhen algo de Fu Manchú, mesmo o psicópata James Moriarty, motal inimigo de Sherlock.

E ben, Sax Rohmer creou un personaxe popular, imitado ata a saciedade; o clásico "malo" de ficción, bastante trastornado, que tenta apoderarse do mundo dun xeito un tanto irracional e teimudo sen outras motivacións. Ata aí ben, mentras sexan personaxes literarios e non sirvan de inspiración a sátrapas de carne e oso que masacran a boa parte da humanidade cada canto. Pero o verdadeiro misterio de Fu Manchú é moi outro, como veremos a seguir.

Eis o misterio: Que pinta a cara de Fu Manchú esculpida nunha casa do século XVI, a número 4 da Praza da Estrela, a carón da Ferraría de Pontevedra ? Nesa casa chamada Das Cabezas, a da esquerda é o vivo retrato do ruín mandarín por máis que se camufle tras duns lentes; coma así, esqueceu afeitar as longas guías do bigode ou quitar o gorro de nobre chinés e trocalo por unha txapela ou un sombreiro charro… Por certo, Sax Rohmer non o concebiu con semelhante bigode, esa imaxe é posterior. Máis misterio se cabe.

A popular Ferraxería Gallega está en obras. Iso foi o que me levou a erguer a vista e descubrir, no alto da fachada, dez caras esculpidas en pedra. Seis delas son femininas. Ninguén sabe a quen representan. Alguén que pasaba faloume da casa da Estrela con catro caras esculpidas na fachada, tamén de identidade desconhecida… ben, non todas; a da esquerda está clarísimo que é a de Fu Manchú. Como chegou ate aí é algo que me quita o sono.