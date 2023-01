El presupuesto municipal de Marín se sostiene por las aportaciones del gobierno de España, que en solo dos años las ha incrementado en un millón de euros. Este año han incrementado sus aportaciones un 4%, frente al 1,7% que ha incrementado la Xunta o el 1% los ingresos municipales.

La paradoja es que los que presumen de tener impuestos congelados, lo consiguen porque otros gobiernos no siguen esa misma política, si no hacía mucho tiempo que las cuentas no cuadrarían en Marín.

Los dos ingresos municipales más importantes son las aportaciones del Estado, que este año suponen 6,5 millones de euros, y los impuestos locales que alcanzarán los 7,2 millones. Son los dos pilares que sostienen las finanzas municipales al suponer más del 90% del total de ingresos.

En el año 2021 el gobierno de España aportó a Marín 5,5 millones de euros. Tan solo dos años más tarde esta aportación se incrementó en un millón de euros, lo que supone nada menos que un 20% de subida en tan solo dos años. En ese mismo tiempo, los ingresos municipales por tasas e impuestos locales se incrementaron 6%.

Es precisamente el hecho de que el gobierno de España haya incrementado sustancialmente la aportación económica a los ayuntamientos, en este caso a Marín, la que sostiene el presupuesto municipal. Sin ese incremento de las aportaciones del Estado sería imposible desde hace ya varios años la política electoralista de congelar impuestos.

De todas formas la situación del presupuesto local es insostenible, y ya ha provocado que tengamos la mayor deuda económica de nuestra historia, no tener capacidad de realizar inversiones estratégicas si no vienen de la mano de otras administraciones y con enormes limitaciones para hacer frente al gasto corriente.