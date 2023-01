Feijoo se quedó en expectativa

En poco tiempo se cumplirá un año desde que Feijoo se puso al frente del Partido Popular, y la pregunta que surge es si realmente está haciendo una apuesta por la búsqueda de la centralidad y la moderación. El fichaje de Borja Sémper podría ser un guiño hacia ese camino, sin embargo, si Feijoo pretende utilizarlo como coartada para la táctica de la moderación, no debería de compaginarlo con la retórica inflamada que utiliza un día sí y al otro también, porque lo tendrá bastante complicado para ser creíble.

¿Qué diferencia hay entre el discurso de Feijoo y el que utilizaba el PP en los tiempos duros de la oposición a Zapatero? Es más, ¿qué diferencia hay entre su discurso y el de Cayetana Álvarez de Toledo, que rayaba con las políticas de Vox? Poca, o ninguna, diferencia. En el caso del gallego quizás es peor, porque va de una cosa, pero en realidad es otra. Por lo menos, a los otros se les veía venir, no engañaban.

Feijoo se ha instalado en los discursos hiperbólicos y exagerados. No tiene nada de moderado, ni lo que dice, ni como lo dice, nada tiene que ver con una posición de centro, y mucho menos con la realidad, porque además miente.

Su estrategia consiste en cubrir todo el espectro electoral, que va desde el borde justo a la derecha del partido socialista, hasta Vox. Por eso no tiene límite, le vale todo para arrancar votos, y le avala la historia del partido, que obtuvo once millones de votos aglutinando gente desde la izquierda hasta la extrema derecha, algo que no pasa en ningún lugar de Europa.

Allí, la derecha conservadora se diferencia de la extrema derecha. Esta es la gran anomalía que tenemos aquí, una derecha que aglutina todo, sin distinciones, cuando lo normal es que estuviera fragmentada por grados de moderación ideológica. ¿Cómo se puede hacer un discurso que contente por igual a la gente de centro liberal y a la derecha franquista?

Pues parece que Feijoo quiere volver a lograrlo, y por eso está llevando las cosas a un nivel de esquizofrenia imposible. La moderación de Feijoo se ha quedado en eso, en que dice que lo es, porque sus discursos son cada vez más incendiarios.

Cuando llegó, Feijoo tenía unas expectativas que ahora vemos que no se cumplen, a la vista de sus discursos tan radicales, y son precisamente esas expectativas las que le hacen ser aún menos moderado de lo que el propio discurso refleja.