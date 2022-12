Amenazas bolañas

El antiguo y desaparecido partido socialista hizo cálculos: me juego un 60% de los diputados en tres comunidades. En Cataluña es donde lo tengo más fácil porque el PSC juega en primera división nacionalista desde hace años, les disputamos el programa a los que mandan allí. Entre todos tenemos acogotada la Ley. A los que reclaman libertad y Constitución, respeto a las leyes y libertad de lengua no les queda resquicio alguno. Los amenazan en los colegios, en la calle... En el Camp Nou tenemos montado un circo de tres pistas que da muchos réditos. ¿En el País Vasco? Si tengo a los del régimen nacionalista -sí, lo que montan estos de Neguri es un régimen, no una sociedad democrática- del PNV a un lado y al euskonazionalismo al otro, ¿a quién vamos a elegir? Vamos a elegir a los pistoleros y a los herederos de las pistolas. A Bildu. El trabajo contra la libertad y la Constitución lleva muchos años triunfando. Aquí los que quieren protestar ya lo tienen que hacer a escondidas: clandestinos casi. No es una sociedad democrática, a lo bruto es una democracia autoritaria en la que los ciudadanos que no están de acuerdo se van. No les queda otra. Se han largado 250.000 vascos a otras comunidades. Mejor. Los que se marcharon no iban a votar a nuestro Pachi, delineante. Así valen más nuestros votos. Continuemos: Navarra que siga los pasos vascos. Y todo urgente que hemos perdido Andalucía. En Valencia construimos un país valenciá echando virutas: imponemos lengua, separamos a los ciudadanos, gasto a tutiplén, subvenciones a los nuestros… Y para todos los demás: subsidios, gasto a mansalva y propaganda a tope, por tierra, mar y aire. Bustos parlantes veinticuatro horas que para eso la televisión es nuestra.

Perdido el oremus, habiendo dejado atrás el campo constitucional y abandonada la socialdemocracia -la que se integraba como gestora de la sociedad democrática que es nuestra nación- ¿en qué nos convertimos? En el poder, no somos otra cosa que poder. Muchos de nosotros no hemos trabajado nunca, no tenemos experiencia alguna de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ni de coña queremos ponernos a trabajar. ¿De qué nos iban a coger en una empresa si realmente ya no sabemos hacer nada? Si perdemos el escaño tenemos que conseguir otro tinglado en otro sitio. O en los cabildos, las fundaciones o, mejor aún, en la cantidad de empresas públicas de chichinabo que hemos ido creando para apacentar sueldos públicos. ¡Qué sueldos Pancracio! Además, políticamente no vamos a volver a ser mayoritarios jamás, necesitamos juntarnos con otros porque no nos votan para gobernar, no nos llegan los votantes porque los hemos ido perdiendo. Los resultados de todos los gobiernos socialistas son un desastre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Te lo voy a decir: lo que vamos a hacer es lo que haga falta, lo que sea para mantener el poder.

Entonces ¿qué? Lo primero: extrema derecha. Estos de la derecha, centristas o como se llamen, los conservadores, liberales y demás, son unos pardillos y piensan que no va con ellos. Nosotros apuntamos a uno, pero realmente cuando nos interese y llegue la hora en la diana va incluido todo el paquete. Es más, cualquiera que se enfrente con nosotros es extrema derecha: inauguramos una democracia de amenazas. Segunda medida. De reconciliación y zarandajas varias ni una: les vamos a arrojar a Franco encima de la mesa una y otra vez. Necesitamos que el personal se acogote, que crea que el franquismo está a la vuelta de la esquina. A la mínima: ¡franquistas! Este tema es crucial: la memoria cocha esta que nos inventamos es el gran ariete. Vamos a montar por todas las esquinas -con dinero público claro está- chiringuitos de todo tipo, contrataremos historiadores pagados con la pasta de las instituciones y que serán la voz de su amo, montaremos conferencias, debates. Aunque no vaya nadie da igual, lo importante es que los periodistas afines y mediopensionistas publiquen artículos y le den caña. Esta memoria cocha y el franquismo son las dos patas que nos van a servir para amarrar al personal, que cuando abran la boca se les vea el anzuelo como a la merluza del pincho. La memoria va a tapar todo lo que hemos hecho en la república, esa democracia que dinamitamos, responsables máximos. Además, va a comenzar exactamente después de que se haya limpiado la sangre del asesinato del principal diputado de la oposición en las Cortes, el señor Calvo Sotelo. Así también desaparecerá este crimen. Solo el franquismo bajo el colmillo nos puede servir.

Cuando los ciudadanos de medio pelo, así medio despistados, echen una ojeada a la situación económica que dejamos, al patatal político que montamos con las leyes perroflautas y demás, será el franquismo o la memoria cocha las únicas patas ideológicas que pueden frenar que nos den una patada en el culo. Antes de ser acusados de franquistas o de extrema derecha el personal se caga. La tercera es ocupar todo: ningún organismo o entidad de las que en Europa o en una sociedad democrática avanzada se denominan contrapesos se va a mantener independiente. Los ocupamos todos, por supuesto la orquesta y coros de la rtve, pero en todos los que podamos sacar de allí al personal profesional e independiente del poder político… fuera. Ocupación. Y comenzamos a manipular y enviar información partidista: en cualquier ocasión que se precie tendrá altavoces por doquier para que se publiquen sus mandangas. Y en las que no podamos ocupar, fango. Con el Banco de España nos vigilan desde Francfort, pero caerá.

Todo lo sobrevuela el asunto clave: si mantenemos el status quo judicial no cumplimos con el separatismo. Y si no cumplimos con el separatismo no hay gobierno, y si no hay gobierno hay elecciones. Y van ganando los franquistas. En consecuencia, a por el poder judicial. Los conservadores nunca han tenido tiempo de dotar a la Justicia de la escrupulosa independencia judicial, exhaustiva e inapelable. ¿Qué hacen políticos vestidos con toga en los altos tribunales de la nación? Enmierdarnos. Dejarnos a los ciudadanos a los pies de los caballos políticos: es decir, la política haciendo Justicia -el asunto de las ocupaciones de vivienda es la medida de la morralla judicial que se avecina-. Pues ya que la derecha no ha hecho su trabajo ahora la izquierda va a hacer el suyo. ¿Qué trabajo? Por supuesto que pasar a controlarla. La Justicia para la izquierda está para que Montesquieau vaya a ver si chove na Ferrería, pero no para molestar a unos partidos que portan a la vista el plumero totalitario y que han comenzado a emitir desde Managüa.

Tenemos quien lo haga. Podemos compararlo con los clásicos porque somos así de chulos: un tipo competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos. Tenemos a un tipo brillante de arquitecto jurídico que tiene aprendida la lección y va a pasar por encima de todo. ¿Han visto cómo amenazó a los jueces del Tribunal Constitucional? No dejo de agradecer el título, hallazgo glorioso del periodista Iñaki Ellakuría.

Mientras la nación baja peldaños económicos cada día ahora toca también bajar los peldaños institucionales porque -una vez más en la historia- el Partido Socialista parece que abandona la nación democrática con su falta de respeto constitucional, tildando a los jueces de franquistas y a la oposición de golpistas. Cosas veredes. Estas y las que están por llegar. ¿Por qué lo hacen, por qué el partido socialista parece que abandona la Constitución? Como declaró un expresidente ante un periodista con los micrófonos supuestamente cerrados, necesitan calentar el ambiente. Si los resultados económicos son malos, si las leyes son un fiasco, si la gente está cabreada… ¿qué votan? Por eso la izquierda necesita dividir, separar, tener a los ciudadanos buenos, solidarios, antifranquistas, feministas, progresistas, antimachistas… bien empaquetados a un lado. A su disposición. Y al otro, el fascismo. No ven otra manera de seguir manteniendo el poder.